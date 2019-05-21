Таблетки, а не уколи. В МОЗ пропонують обмежити застосування ін’єкцій в медицині

Міністерство охорони здоров’я пропонує замінювати ін’єкції таблетками у всіх випадках, коли вони мають рівнозначну дію.

Проект відповідного наказу для громадського обговорення опублікували на офіційному сайті МОЗ.

Таке рішення відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. За даними ВООЗ, у всьому світі більше половини усіх лікарських засобів прописуються, відпускаються або продаються неналежним чином.

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Одним з таких прикладів є надмірне використання ін'єкцій, коли більш доречно приймати ліки перорально.

Існує міф, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, і він поширений не лише в Україні. Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм.

Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо).

Чому, якщо можливо, краще застосовувати не ін’єкції:

Для пацієнтів

Найважливішим застосування цього підходу буде для дітей, адже введення препаратів шприцом з голкою має больовий й психологічний аспект.

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Часто діти після курсу ін’єкційного лікування починають панічно боятися лікарів і лікарень. Діти й дорослі не мусять терпіти біль, якщо можна обійтись без цього.

Традиційно ін’єкційні форми призначають для пацієнтів стаціонару, тож нерідко людина змушена знаходитися в лікарні, навіть коли немає потреби в цілодобовому нагляді лікарів.

Більшість захворювань, при яких призначають уколи, можна лікувати вдома пігулками, перебуваючи в комфортних для себе умовах.

Якщо лікар призначає вам ін’єкційні форми медичних препаратів, поцікавтеся, чи не можна замінити їх тим самим засобом, але в формі пігулки.

Для медпрацівників

Шанси заразитися захворюваннями, наприклад ВІЛ, гепатитом В, гепатитом С, підвищуються при ін’єкційному введенні лікарського засобу. Адже медпрацівник може випадково поранитися голкою, якою була зроблена ін’єкція пацієнту.

Для медзакладу

Використані засоби для ін'єкцій – небезпечне гостре сміття, що підлягає складній та коштовній утилізації.

Також необгрунтоване використання ін’єкційного введення препаратів призводить до значних витрат у зв’язку із придбанням витратних матеріалів (шприців, голок, вати, спирту, навантаження на персонал).

Для бюджету

Ціна пігулки і ін’єкції відрізняється через вартість флакону або ампули.

Також для введення препарату в ін’єкційній формі додатково потрібні рукавички для медперсоналу, засіб для дезінфекції, вата або марля, іноді пластир.

Робочий час медичного персоналу при переважному застосуванні ін’єкцій теж значно збільшується. Пігулки як рівнозначний по дії засіб є фінансово вигіднішим.

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