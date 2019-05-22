Коли українські підлітки починають займатися сексом: дослідження

Про те, що у нього уже був секс, сказав майже кожен п’ятий український підліток (від 3,7% серед 13-річних до 34,2% серед 17-річних).

З тих, хто уже мав перший секс, у 66,8% він стався після 15 років. Останнім часом середній вік підлітків, які вступають у статеві стосунки, залишається без змін.

Такими є результати дослідження 10-17-річних українців, оприлюднені дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Середній вік початку статевого життя серед опитаних, які уже мали перший секс - 14,4 років у хлопчиків і 15,1 у дівчаток. Соціологи пояснюють УП, що загалом середній вік початку статевого життя в Україні буде вищим, оскільки в опитуванні врахували тих підлітків до 17 років, які уже мали досвід статевого життя.

В усіх вікових групах більш "досвідченими" представляли себе юнаки.

Практично кожен десятий підліток, який мав секс, визнав віком сексуального дебюту 12 років і молодше (12,1% юнаків та 3,5% дівчат).

Цікаво, що кожен десятий 14-річний юнак та кожен шостий 15-річний сказали, що не знають, чи використовували презерватив під час останнього статевого контакту.

При першому сексі використовувала презерватив 2/3 опитаних підлітків, які вже мають статеві стосунки. Дівчата частіше за хлопців повідомляли про нехтування цим – від третини 16-річних до чверті 17-річних.

Мова про тих, хто уже мали статеві стосунки, тобто кожного п'ятого опитаного підлітка

Основним джерелом отримання знань про статеві стосунки для молоді виявився інтернет. Більше половини вказали саме мережу місцем, у якому шукали і знаходили потрібну інформацію.

На другому місці друзі й однолітки – 41,0% опитаних.

Для кожного третього батьки та вчителі стали важливим джерелом знань про статеві стосунки.

Близько третини опитаних 14-17 річних отримували інформацію про статеві стосунки від медпрацівників. Дівчата частіше вдавалися до роз’яснювальних послуг батьків та медиків. До вчителів найактивніше звертаються дівчата 14-15 років.

Редакція просить вибачення за раніше некоректну інтерпретацію результатів дослідження і дякує читачам, які допомогли виправити помилку

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