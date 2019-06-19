Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря

ОНОВЛЕНО 04.09.2021

Менструація, місячні, ці дні – ця тема досі частиною українців сприймається як незручна й табуйована. Через це українкам бракує знань і розуміння свого тіла. У статті ви дізнаєтеся про: що таке менструація

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коли йти до гінеколога

з якими симптомами слід звернутися до лікаря

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Менструація – важливий показник жіночого здоров’я.

Порушення менструального циклу призводять до слабкості, небажання вчитися чи працювати, змін у настрої, а подекуди – й до депресії.

У молодих жінок такі проблеми як нерегулярна та болюча менструація тим більше викликають тривогу.

Не залишайтеся наодинці з цими явищами. Звертайтеся за порадою до лікарів. Окрім цього, знання стали доступнішими у діджитал-еру.

Коли ви більше знаєте про свій організм, то почуваєтеся у безпеці, а ваше життя стає якіснішим. Тож поїхали!

Що таке менструація

Менструація – фізіологічний процес, під час якого відбувається виділення слизової ендометрію з певною кількістю крові. Чому це трапляється щомісяця?

У фолікулярній фазі менструального циклу гормон гіпофізу стимулює ріст фолікулів у яєчниках (фолікулостимулюючий гормон), утворюючи домінантний фолікул.

Саме він виробляє статевий гормон естроген, який стимулює ріст слизової оболонки матки – ендометрію. Також він необхідний, щоб яйцеклітина змогла прикріпитися до матки в майбутньому, адже кожен цикл жіночого організму запрограмований на приготування до вагітності.

Паралельно з ростом ендометрію в яєчниках дозріває фолікул із яйцеклітиною. Коли фолікул досягає розміру 2 см, відбувається його розрив та вихід яйцеклітини – овуляція.

Це найбільш сприятливий період, щоб завагітніти. Є навіть дослідження про те, що жінки одягаються відвертіше та привабливіше у цей день.

Після овуляції організм вступає у наступну фазу менструального циклу – лютеїнову.

На місці виходу яйцеклітини утворюється жовте тіло, яке продукую прогестерон – гормон, який допомагає ендометрію розбушитися, стати більш сприятливим для заплідненої яйцеклітини, а також прорости звивистими судинами, аби забезпечити живлення майбутнього ембріону.

У лютеїновій фазі менструального циклу прогестерон виробляється жовтим тілом, яке формується на місці виходу яйцеклітини з яєчника.

Якщо запліднення не відбулося, до мозку надходить сигнал про те, що виробляти прогестерон вже немає потреби, і це стає причиною початку відшарування слизової матки.

Це і викликає менструацію – завершальну фазу менструального циклу.

Кров додається у менструальні виділення, надходячи з тих судин, які утворилися впродовж циклу.

Коли дівчина має дізнатися про менструацію

Я була б рада, якби кожна дівчина дізналася про менструацію до 10-річного віку, до початку цієї події.

6-8 років – прекрасний вік, щоб поговорити про цей фізіологічний процес в житті дівчинки.

Перша менструація називається менархе.

Середній вік її настання – 11 років. І якщо рідні пояснять дівчині, що це – звичайний фізіологічний процес, вона не злякається менструальних виділень.

Тож, батьки, поговоріть із донькою вчасно.

Коли одна з моїх пацієнток вперше побачила краплі крові на своїй нижній білизні, то злякалася і вирішила, що серйозно захворіла.

Вона приховувала факт наявності менструації від мами протягом 6 місяців, тому що не хотіла засмутити її "швидкою смертю".

Круто, що в Україні з’являється більше соціальних та мистецьких проектів на тему менструації, завдяки яким можна частіше ініціювати розмови про менструацію у безпосередньому та онлайн спілкуванні і так долати сором та табу, як "12 місячних", наприклад.

Коли йти до гінеколога

Є ситуації, коли точно варто завітати на "побачення" до гінеколога. Перший такий візит рекомендую зробити в 10 років із кимось із батьків.

Лікар розповість все про те, як дбати про дівоче здоров’я та як займатися профілактикою захворювань.

Також дитячий гінеколог складе для вас індивідуальний план здоров’я.

З 14-річного віку дівчина має право відвідати жіночого лікаря самостійно.

Я би наполягала на візиті до гінеколога перед початком статевого життя.

Біль – це завжди сигнал про допомогу

Менструальний цикл характеризують такі показники як: регулярність, рясність, безболісність, а також тривалість.

У нормі тривалість менструації має бути не більше 7 і не менше 3 днів.

У норму входить тривалість циклу від 21 дня до 35 днів, але в перші два роки від першої менструації цикл може бути нерегулярним, і це вважається нормою.

Хворобливі менструації називаються дисменореєю. Вона буває первинною і вторинною.

Первинна дисменорея – коли больові відчуття з’являються при першій менструації.

Вторинна дисменорея – коли протягом життя менструація не приносить дискомфорту, а на якомусь етапі виникає менструальний біль.

У більшості випадків дисменорея є ознакою якогось гінекологічного захворювання.

Взагалі, біль в організмі – завжди сигнал про допомогу.

Відчувати легкий дискомфорт під час менструації внизу живота – це варіант норми, але якщо ви знаєте своє тіло і відчуваєте сильніший, ніж зазвичай, біль, зверніться до лікаря.

Не шукайте відповідей на ці питання в гуглі, бо він скаже, що ви помираєте :)

Особливо небезпечним є різновид болю, що виникає за декілька діб до менструації, продовжується під час та не проходить після прийому ібупрофену чи спазмолітиків.

Вибір тактики лікування менструального болю залежить від його причини.

Тому потрібно пройти огляд, діагностику та проконсультувати зі спеціалістом, якому ви довіряєте.

Рясна менструація та згустки

У всьому світі рясні менструації називають аномальною матковою кровотечею.

У нормі загальна крововтрата за весь менструальний період має складати не більше 80 мілілітрів. Про рясні менструальні виділення свідчать:

наявність згустків ;

потреба змінювати тампон або прокладку кожні 2-3 години не з гігієнічних міркувань, а тому що "заливає";

потреба використовувати прокладку більше ніж на 3-4 краплі;

необхідність замінювати гігієнічний засіб уночі.

Посилена втрата менструальної крові суттєво знижує якість життя дівчини-підлітка, заважаючи їй якісно проживати цей період, який і так сповнений емоційними бурями.

Рясна менструація в житті жінки завжди є приводом для звернення до гінеколога.

Якщо у вас немає тривожних симптомів, рекомендую раз на півроку навідуватися до гінеколога. Профілактичні відвідування лікаря допоможуть і дівчатам, і жінкам зберегти репродуктивне здоров’я.

Як полегшити стан під час менструації

Підтримувати водний баланс

Під час менструації жінці важливо пити чисту воду і своєчасно ходити в туалет.

Менше споживати солоних продуктів

Картопля фрі та солона нарізка можуть посилити спазми, адже вони порушують водно-сольовий обмін і викликають здуття живота.

Тож краще у дні менструації слідувати правилам здорового харчування і додати до свого раціону залізовмісні продукти, наприклад, гречку, гранати, яловичу печінку.

Обмежити споживання кави

Немає нічого погано у чашці кави зранку у період менструації, але це – якраз ті дні, коли краще пропустити лате в другій половині дня.

Кофеїн звужує кровоносні судини і цим може підсилити дискомфорт від спазмів.

Бути фізично активною

Не лежіть протягом менструації на дивані!

Ідеальними видами спорту для перших днів менструації є пілатес, йога, легка гімнастика, їзда на велосипеді та прогулянки на свіжому повітрі.

Рекомендовано виключити інтенсивні навантаження на ділянку малого тазу.

Висипатися

8-годинний сон має стати пріоритетом під час менструації.

Якщо ви цілу ніч не спите або навіть спите менше, ніж зазвичай, то в організмі підвищується рівень гормону стресу – кортизолу.

Це може призвести до дисбалансу гормонів, що зробить період менструації важчим для організму.

Мені траплялися пацієнтки, які вважали, що секс полегшує менструальний біль.

Однак з медичної точки зору секс під час менструації не рекомендований.

Річ у тім, що за допомогою маткових труб в забрюшинний простір під час менструації потрапляє невелика кількість крові, і це – норма, але є небезпека, що під час фрікцій за брюшину потраплятиме не тільки більша кількість крові, але й клітини ендометрію, які в майбутньому можуть трансформуватися в ендометріоїдні осередки та злуковий процес.

Як полегшити прояви ПМС

Я вважаю, що ПМС – реальність, а не міф, і до такої думки мене спонукає факт наявності ендокринних змін в тілі жінки.

У сучасному світі є кілька методик терапії передменструального синдрому: призначення антидепресантів, застосування препаратів групи комбінованої оральної контрацепції, вітамінотерапія.

Наприклад, доведено, що застосування вітамінів групи В і магнію сприяє значному зниженню проявів ПМС.

Вітамін D для нормального вироблення серотоніну та регулярні тренування також підвищують ваші шанси позбутися передменструального синдрому.

У низці випадків продемонструвала ефективність психотерапія, зокрема, когнітивно-поведінкова.

Наголошую: дівчатам та жінкам, які переживають дискомфорт під час менструації, слід користуватися досягненнями сучасної медицини.

Ще жодна жінка не отримала винагороди за те, що терпіла фізичний біль під час менструації.

Нехай менструація ніколи не дає вам привід називати її "критичними днями".

Менструація – основний критерій жіночого здоров’я. Про здоров’я треба дбати, і давайте почнемо з правильної назви і перестанемо називати нашу менструацію розповсюдженими в нашому суспільстві фразами на кшталт "червоні дні календаря" чи "гості приїхали".

Наталія Сіліна, кандидат медичних наук, гінеколог-ендокринолог, членкиня європейського товариства репродуктологів та ембріологів, засновниця освітнього проекту для жінок "Dr. Silina школа жіночого здоров’я", для УП.Життя

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