Імбілдинг і м'язи тазового дна: як правильно займатися інтимною гімнастикою та кому це потрібно 

З цього матеріалу ви дізнаєтесь: Що таке гімнастика інтимних м'язів?

Як правильно прокачувати м'язи тазового дна?

Чи впливає імбілдинг на якість сексуального життя?

Чи можуть чоловіки займатися імбілдингом?

Інтимне здоров'я нині не вважається темою табу.

Про це вже звикли читати, розповідати і навіть ділитися порадами в соцмережах.

Одним із популярних питань в цьому напрямку є імбілдинг або інтимна гімнастика.

Цим вправам приписують багато ефектів – від контролю над тілом до вирішення інтимних проблем.

То імбілдинг – це про здоров'я чи сексуальні вміння?

Про особливості гімнастики інтимних м'язів редакції "Української правди. Життя" розповіли:

гінеколог-ендокринолог Наталія Сіліна ;

сексологиня Тетяна Павлова ;

тренерка з імбілдінгу Наталія Музика .

Що таке імбілдинг?

"Це система тренувань інтимних мязів, спрямована на роботу з м'язами тазового дна", – пояснює Наталія Музика.

Тазове дно складається з набору м'язів і тканин, які утворюють "гамак" в нижній частині тазу. Він підтримує на місці матку або простату, сечовий міхур і кишечник.

Слабке тазове дно може призвести до таких проблем, як нездатність контролювати свій кишечник або сечовий міхур, зазначають у Healthline.

Вплинути на стан м'язів тазового дна у жінок можуть різноманітні фактори, наприклад, вагітність та пологи, зайва вага або вікові зміни.

"Імбілдинг – це тренування м'язів піхви, першочергово вони були придумані інженером Муранівським, який змоделював апарат.

Таке тренування та виконання вправ Кегеля – це інструмент для профілактики тазових дисфункцій.

Це збірний термін для об'єднання пролапсів, провисання стінок піхви і матки", – пояснює Наталія Сіліна.

Гінеколог-ендокринолог Наталія Сіліна

Гінекологиня додає, що самостійно тренуватися з апаратом може бути небезпечним для здоров'я – можна травмувати м'язи і викликати больові відчуття.

А вправи Кегеля – це вправи на стискання і розслаблення м'язів, які допомагають підтримувати м'язи тазового дна у формі.

При цьому зазначається, що під час імбілдингу прокачуються саме м'язи тазового дна, а не інші частини організму.

"Під час роботи з тазовими м'язами, задіюються конкретно тільки вони.

Найперше – це цибулинно губчастий м'яз. Його жінки стискають під час статевого акту і для отримання оргазму, – розповідає Наталія Музика.

Ми не прокачуєму піхву всередині – це неможливо фізично, оскільки там гладенька мускулатура, яка не піддається тренуванню.

З неї також складаються легені, шлунок і піхва.

Тому якщо вам хтось обіцяє прокачати вагіну зсередини – це брехня".

Тренарка з імбілдингу Наталія Музика

Чим імбілдинг може бути корисним для організму: підвищення тонусу матки;

покращення кровообігу в ділянці вульви та піхви:

профілактика геморою;

стабілізація гормонального фону;

профілактика стресового нетримання сечі;

покращення якості оргазму;

прокачування опущених стінок піхви або матки.

Хто може прокачувати м'язи тазового дна

"Інтимна гімнастика корисна всім жінкам, особливо дітородного віку, тим, які вже народжували і тим, хто знаходитися в періоді менопаузи", – ділиться Наталія Музика.

Хоча загалом інтимна гімнастика є корисною для жінок, в деяких випадках вона може нанести шкоди організму.

Тому перш ніж виконувати вправи інтимної гімнастики, необхідно проконсультуватися з гінекологом.

Лікар повинен оцінити особливості та можливості вашого організму – є стани, коли такі заняття протипоказані.

"Потрібно пройти скринінг на рак шийки матки, а лікар-гінеколог повинен оцінити стан слизової вагіни, вульви, стан м'язів і потім дати заключення", – консультує Наталія Сіліна.

Протипоказання для занять імбілдингом:

🔴 підвищений тонус матки;

🔴 вагінізм;

🔴 наявність значних рубцевих деформацій промежини;

🔴 порушений м'язовий апарат;

🔴 вагітність;

🔴 менструація;

🔴 кровотечі;

🔴 операційні втручання протягом 3-4 місяців;

🔴 відсутність сексуального досвіду.

Стосовно дівчат, у яких немає статевого досвіду, експерти вважають, що такі практики для них не є доречними.

"Якщо у дівчини немає гінекологічних проблем, то до того як вона розпочала статеве життя, їй точно не потрібно робити ці вправи.

Для дівчаток і дорослих жінок важливим є 1-2 тренування з йоги на тиждень та фізичні вправи", – застерігає Наталія Сіліна.

Якщо статевий акт супроводжується больовими відчуттями, то проблема може бути у вагінізмі. Такий стан є одним із протипоказань при імбілдингу.

"Імбілдинг не підходить при вагінізмі, оскільки це те ж стиснення м'язів.

Якщо приходить жінка з вагінізмом, перш за все потрібно перевірити – це проблема гінекології чи психосоматики.

У 80% випадків вагінізм є психосоматичним розладом.

Тут потрібно копатися в причинах, чому виник цей страх перед сексом – це не про тренування інтимних м'язів", – пояснює сексолог Тетяна Павлова.

Сексологиня Тетяна Павлова

Щодо вагітних жінок, то вони можуть займатися легкою інтимною гімнастикою за умови попереднього обстеження, запевняє лікарка Наталія Сіліна.

"Під час вагітності можна виконувати вправи Кегеля, якщо немає загрози переривання вагітності та нормально розташована плацента.

Знову таки потрібно, щоб лікар подивився, чи не скорочується шийка матки під час тренувань.

Виконання цих вправ попереджує розвиток нетримання сечі у вагітних жінок, починаючи з 28 тижнів", – додає гінекологиня.

Крім того, імбілдинг – це популярна післяродова практика.

"Займатися ітимною гімнастикою можна одразу після вагітності, якщо не було важких пологів та швів на промежині", – додає лікарка.

"Після народження дитини, жінка може почати займатися, коли в неї закінчився період інволюції і лікар дав свій дозвіл, зокрема, на відновлення статевого життя.

Незалежно від того скільки жінка народжувала, були складні пологи або кесарів розтин, у всіх вагітних ослаблюються м'язи тазового дна і є потреба м'язового тонусу", – зазначає тренерка з інтимної гімнастики.

Часто одним із мінусів занять з імбілдінгу називають труднощі під час пологів.

Жінки скаржаться, що начебто перекачали свої м'язи, тому їм було важче народжувати дитину.

Тренерка Наталія Музика називає це одним із міфів навколо інтимної гімнастики.

"Є категорія жінок, яка лається, що вони виконували вправи Кегеля і у них не розкрилася шийка матки.

Але ми не можемо вплинути на те, що неможливо прокачати.

А на шийку матки вправи ніяк не впливають", – пояснює Музика.

Експерти зазначають, що профілактично також можна тренувати м'язи тазового дна.

"Більшість дівчат, приходять займатися, щоб уникнути проблем в майбутньому і отримати знання", – ділиться автор курсу з імбілдінгу.

Чи можуть чоловіки займатися імбілдингом?

Так. Імбілдінг для чоловіків існує, адже у них також є м'язи тазового дна.

Вони підтримують сечовий міхур, пряму кишку та простату.

З віком чоловіки також можуть відчувати ослаблення м'язів тазового дна.

Це може привести до нетримання сечі та калу, особливо якщо чоловік переніс операцію на простаті.

Послабити м'язи тазового дна також може хірургічне видалення передміхурової залози і такі стани, як діабет або гіперактивний сечовий міхур.

Сексолог Тетяна Павлова розповідає, що заняття з імбілдингу для чоловіків повинні також бути рекомендовані лікарем.

За її словами, інтимна гімнастика більш популярна для жінок, але чоловічий імбілдинг теж може бути корисним.

Вправи Кегеля для чоловіків можуть допомогти при профілактиці стресового нетримання сечі, а також покращити сексуальну функцію.

"В сексуальному плані, такі заняття допомагають зробити ерекцію твердішою.

Щільність може вплинути на якість сексуального життя, але в такому випадку еукуляція може відбуватися швидше.

В іншому випадку такі тренування можуть бути профілактикою простатиту та геморою.

Принцип виконання аналогічний – стиснення і розслаблення м'язів.

При цьому займатися імбілдингом пара може разом", – розповідає Тетяна Павлова.

Що потрібно знати, для занять інтимною гімнастикою

Початок занять

Небезпека від занять імбілдингом криється у неправильному самостійному виконанні вправ.

Тому починати заняття потрібно із лікарем або тренером, що можуть визначити, які саме м'язи ви задіюєте.

"Якщо фахівець вивчив ступень порушення м'язів тазового дна, а також проконтролював правильність виконання вправ, тоді жінка дійсно зберігає своє сексуальне здоров'я і може коригувати деякі з порушень", – зазначає Наталія Сіліна.

При цьому один фахівець не замінює іншого. І перш ніж розпочати курс із тренером, необхідно пройти консультацію у профільного лікаря.

"Висновок гінеколога – це обов'язкова умова для тих, хто хоче пройти курс, – розповідає Наталія Музика.

Кожна учениця повинна отримати схвалення від лікаря на те, що вона може займатися інтимною гімнастикою.

Жінка повинна чітко розуміти, що у неї все добре і немає ніяких протипоказань, зважити на індивідуальні особливості".

Експерти кажуть, що для початку варто проконсультуватися навіть стосовно виконання найбільш елементарних вправ.

"Жінка може нашкодити собі тренуваннями, якщо неправильно виконує навіть найпростіші вправи Кегеля.

В таких випадках, вона напружує всі м'язи, але тільки не ті, що потрібно.

В результаті просто витужує внутрішні органи назовні, що може призвести до опущення стінок піхви або матки", – пояснює тренерка.

Експертка додає, що займатися самостійно можна лише тоді, коли знаєш, що виконуєш всі техніки правильно.

Терміни

Важливо зрозуміти, що інтимна гімнастика немає конкретних термінів.

Зважаючи на особливості та потреби організму, кожен по-різному пристосовується до занять і має свої часові рамки.

Визначити їх може лікар, оцінюючи проблему, а також прогрес і результати.

"Є певний стереотип – якщо ти десять раз це зробив, значить у тебе все встане на місце, а статевий акт буде просто досконалим.

Досконалості немає, і певної швидкості теж – всі показники індивідуальні, – застерігає сексологиня Тетяна Павлова.

Коли ми говоримо про тренування інтимних м'язів, то не потрібно робити акцент на тому, що це швидкий процес.

У когось все може налагодитися через 10 тренувань, а іншому – потрібно півроку.

При цьому ефект буде тільки при регулярних заняттях і розумному розподілі тренувань.

Умовно, якщо ви використовуєте вагінальні кульки, то їх не можна використовувати більше 20 хвилин на добу".

Експерти наголошують на тому, що м'язи інтимної зони потрібно підтримувати повсякчас.

"Тут можна провести аналогію зі спортзалом. Спочатку ми регулярно займаємося, щоб досягти результату – а потім його підтримуємо.

Аналогічно працює інтимна гімнастика.

На курсі дівчата займаються щодня, а потім підтримують напрацювання в зручному режимі", – розповідає Наталія Музика.

Тренажери

"Тренажери, які жінка може використовувати під час вправ для м'язів тазового дна, повинен визначати гінеколог.

Хоча правильно виконуючи техніки і поступово їх змінюючи, жінка може обійтися без тренажеру.

Тренажер – це більше як нагадування, щоб не забувати про заняття.

Правильним тренажером є конуси, які мають різну вагу – жінка може переходити від найлегшого до більш важкого", – вважає гінеколог Наталія Сіліна.

На думку тренерки Наталії Музики вправи Кегеля можуть підтримувати м'язи у формі, проте не прокачувати їх. Тому своїм ученицям вона таки пропонує використання кількох тренажерів.

"Всі заняття в день займають близько 15 хвилин – це дихальні практики, використання вагінальних кульок і заняття з лазерним тренажером.

Всі тренажери є сертифікованими медичними товарами і не вступають ні в яку реакцію з мікрофлорою жінки", – розповідає Наталія Музика.

Небезпека від занять імбілдингом криється у неправильному самостійному виконанні вправ. Фото dan.grytsku.gmail.com/Depositphotos

Експертка каже, що правильне використання тренажерів під наглядом фахівця – не зашкодить. Проте радить остерігатися неперевірених тренажерів, з якими жінки починають займатися самостійно.

"Зараз є багато тренажерів, які продаються на просторах інтернету.

Особливо небезпечні ті, які приєднуються до гаджетів – це все іграшки, а в результаті жінки отримують проблеми зі здоров'ям.

Наприклад, коли датчик встановлюється в піхву. Тоді щоб побачити якийсь результат на екрані, жінкам потрібно тужиться – а це не правильно", – застерігає тренерка.

Як інтимна гімнастика може вплинути на сексуальне життя

"Коли у жінки стресове нетримання сечі, геморой, опущення стінок піхви або матки – це приносить страшний дискомфорт, погіршує фізичну та сексуальну якість життя.

Тоді жінка менше хоче сексуальних відносин, зокрема.

Тому, коли вона повертає собі здоровий тонус м'язів, то відчуває себе здоровіше і сексуальніше", – розповідає Наталія Музика.

Але підходити до інтимної гімнастики потрібно свідомо, розуміти, що перш за все – це для здоров'я, а не для задоволення партнера.

"Як правило, у наших жінок зараз такий стереотип: хочеш заманити чоловіка – тренуй інтимні м'язи і станеш супер-жінкою.

Ось це неправильна подача тренувань. Адже це в першу чергу вони – про здоров'я.

Якщо жінка залежна від соціальних мереж, то починає займатися для чоловіка.

Але становлення власної сексуальності приходить з опрацюванням психологічної складової, коли тренування інтимних м'язів – як доповнення", – пояснює сексологиня Тетяна Павлова.

Все що стосується теми сексу і внутрішніх відчуттів, потрібно обов'язково обговорювати з партнером. Фото Rawpixel/Depositphotos

Часто жінки починають виконувати такі вправи через емоційні проблеми, під впливом стереотипів чи комплексів.

Сексолог запевняє, що лише фізичні вправи не допомагають позбавитися емоційних проблем та налагодити статеве життя.

"Як метод психологічної терапії, тренування інтимних м'язів – марне.

Подібні тренування сексологи можуть призначити, тільки щоб прибрати блоки, що стосуються самого процесу сексу або фрикції.

Коли немає психосоматичного прийняття організму, як це все відбувається. Проте заняття будуть пасивними.

Перш за все має бути гінекологічне назначення, коли ми розуміємо що потрібно підняти рівень і тонус матки", – розповідає Тетяна.

При цьому, якщо ви займаєтеся імбілдингом – це варто обговорити з партнером.

Деякі зміни можуть не задовольняти когось із вас, тому важливо визначити комфортні умови для обох.

"Все що стосується теми сексу і внутрішніх відчуттів, потрібно обов'язково обговорювати з партнером.

Тренування інтимних м'язів – це стиснення пеніса під час фрикції, чоловік відчуває це на собі.

При цьому для багатьох сильне стиснення є дискомфортним.

Тому жінка повинна поговорити про свої наміри займатися імбілдингом, а також поцікавитися, що відчуває її партнер", – рекомендує Тетяна Павлова.

Дарія Поперечна, УП. Життя

Титульна світлина OksanciaArt/Depositphotos

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