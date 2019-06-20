Україна серед лідерів країн з найнижчою довірою до вакцин

Україна відзначилась рекордно низькою довірою до вакцинації серед країн Східної Європи.

Лише 50% українців вважають, що вакцини ефективні.

Це результати опитування фонду Wellcome Trust щодо ставлення людей до науки та медицини.

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Показово, що Україна є й лідером серед країн з найвищими показниками по кору разом з Мадагаскаром, Філіппінами, Єменом, Бразилією, Сербією, Суданом, Таїландом та Францією.

Скільки людей вважають вакцинацію ефективною у інших країнах східної Європи:

Білорусь– 46%;

Молдова – 49%;

Росія – 62%;

Румунія – 75%;

Чехія – 76%;

Угорщина – 78%;

Словаччина – 80%;

Польща – 84%.

Загалом, найбільшу недовіру до вакцинації висловили країни з високим рівнем доходів.

Приблизно 20% європейських країн вважають, що вакцини не є безпечними або сумніваються у їх безпеці.

Але глобально 8 з 10 людей у світі (79%) погоджуються, що вакцини безпечні.

Країни, де люди найбільше схильні вважати вакцини безпечними та ефективними:

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Бангладеш;

Індія;

Єгипет;

Руанда;

Афганістан;

Ліберія;

Танзанія;

Узбекистан;

Венесуела;

Нікарагуа;

Нігерія;

Малайзія;

Ефіопія;

Ліберія;

Таджикистан;

Палестина;

Непал.

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