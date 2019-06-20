Україна серед лідерів країн з найнижчою довірою до вакцин

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20 червня 2019

Україна відзначилась рекордно низькою довірою до вакцинації серед країн Східної Європи.

Лише 50% українців вважають, що вакцини ефективні.

Це результати опитування фонду Wellcome Trust щодо ставлення людей до науки та медицини.

Показово, що Україна є й лідером серед країн з найвищими показниками по кору разом з Мадагаскаром, Філіппінами, Єменом, Бразилією, Сербією, Суданом, Таїландом та Францією.

 Фото: goriovkv/Depositphotos

Скільки людей вважають вакцинацію ефективною у інших країнах східної Європи:

  • Білорусь– 46%;
  • Молдова – 49%;
  • Росія – 62%;
  • Румунія – 75%;
  • Чехія – 76%;
  • Угорщина – 78%;
  • Словаччина – 80%;
  • Польща – 84%.

Загалом, найбільшу недовіру до вакцинації висловили країни з високим рівнем доходів.

Приблизно 20% європейських країн вважають, що вакцини не є безпечними або сумніваються у їх безпеці.

Але глобально 8 з 10 людей у світі (79%) погоджуються, що вакцини безпечні.

Країни, де люди найбільше схильні вважати вакцини безпечними та ефективними:

  • Бангладеш;
  • Індія;
  • Єгипет;
  • Руанда;
  • Афганістан;
  • Ліберія;
  • Танзанія;
  • Узбекистан;
  • Венесуела;
  • Нікарагуа;
  • Нігерія;
  • Малайзія;
  • Ефіопія;
  • Ліберія;
  • Таджикистан;
  • Палестина;
  • Непал.

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