Україна серед лідерів країн з найнижчою довірою до вакцин

Україна відзначилась рекордно низькою довірою до вакцинації серед країн Східної Європи.
Лише 50% українців вважають, що вакцини ефективні.
Це результати опитування фонду Wellcome Trust щодо ставлення людей до науки та медицини.
Показово, що Україна є й лідером серед країн з найвищими показниками по кору разом з Мадагаскаром, Філіппінами, Єменом, Бразилією, Сербією, Суданом, Таїландом та Францією.
|Фото: goriovkv/Depositphotos
Скільки людей вважають вакцинацію ефективною у інших країнах східної Європи:
- Білорусь– 46%;
- Молдова – 49%;
- Росія – 62%;
- Румунія – 75%;
- Чехія – 76%;
- Угорщина – 78%;
- Словаччина – 80%;
- Польща – 84%.
Загалом, найбільшу недовіру до вакцинації висловили країни з високим рівнем доходів.
Приблизно 20% європейських країн вважають, що вакцини не є безпечними або сумніваються у їх безпеці.
Але глобально 8 з 10 людей у світі (79%) погоджуються, що вакцини безпечні.
Країни, де люди найбільше схильні вважати вакцини безпечними та ефективними:
- Бангладеш;
- Індія;
- Єгипет;
- Руанда;
- Афганістан;
- Ліберія;
- Танзанія;
- Узбекистан;
- Венесуела;
- Нікарагуа;
- Нігерія;
- Малайзія;
- Ефіопія;
- Ліберія;
- Таджикистан;
- Палестина;
- Непал.
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