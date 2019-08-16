78 препаратів можна отримати безкоштовно. Нагадуємо, як працюють "Доступні ліки"

Українці можуть безоплатно отримати 78 лікарських засобів.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Це забезпечує державна програма "Доступні ліки".

Реклама:

Всього нова редакція Реєстру лікарських засобів від 15 серпня 2019 року містить 254 препарати, що підлягають реімбурсації, тобто відшкодуванню (повному, або частковому) для населення:

195 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань;

45 препаратів для лікування діабету другого типу;

14 препаратів для лікування бронхіальної астми.

"Вперше всі процеси при формуванні Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації відбулися в електронному форматі.

Це забезпечило чіткі й прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими", – каже голова НСЗУ Олег Петренко.

До Реєстру лікарських засобів входять не тільки ліки вітчизняних фармацевтичних виробників, а й препарати з країн ЄС та Ізраїлю.

Нагадаємо, НСЗУ реалізує урядову програму реімбурсації з 1 квітня 2019 року.

Реклама:

ЩОБ ОТРИМАТИ "ДОСТУПНІ ЛІКИ" ПОТРІБНО:

Крок 1

Записуєтеся на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у вас підписана декларація.

Важливо: не маючи підписаної декларації з лікарем, ви не зможете отримати ліки за програмою!

Крок 2

Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

Через електронний рецепт фармацевт може бути впевненим в правильності та точності інформації в рецепті.

Можливість допущення помилок мінімальна на відміну від застарілого - паперового.

Крок 3

Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом перевіряють, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації, актуальний і належить пацієнту.

Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.

Крок 4

Після перевірки номера лікар виписує рецепт в електронній системі.

Крок 5

На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

Зміст СМС: "Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ".

Крок 6

Якщо є потреба або пацієнт просить, лікар може роздрукувати консультаційний висновок, де є інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Крок 7

Пацієнт йде у будь-яку аптеку, що бере участь у програмі, називає працівнику аптеки номер рецепта.

Крок 8

Працівник пропонує пацієнту ліки, які є в аптеці і входять в програму "Доступні ліки".

Крок 9

Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки.

Якщо необхідних ліків немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Ось тут є окрема інструкція для лікарів, які працюють з цією програмою.

Якщо вам цікаво детальніше дізнатися, як технічно працює система, можете переглянути ось це відео від НСЗУ.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.