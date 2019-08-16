78 препаратів можна отримати безкоштовно. Нагадуємо, як працюють "Доступні ліки"

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16 серпня 2019

Українці можуть безоплатно отримати 78 лікарських засобів. 

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ). 

 Фото: psphotography/Depositphotos

Це забезпечує державна програма "Доступні ліки".

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Всього нова редакція Реєстру лікарських засобів від 15 серпня 2019 року містить 254 препарати, що підлягають реімбурсації, тобто відшкодуванню (повному, або частковому) для населення:

  • 195 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань;
  • 45 препаратів для лікування діабету другого типу;
  • 14 препаратів для лікування бронхіальної астми.

"Вперше всі процеси при формуванні Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації відбулися в електронному форматі.

Це забезпечило чіткі й прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими", – каже голова НСЗУ Олег Петренко.

До Реєстру лікарських засобів входять не тільки ліки вітчизняних фармацевтичних виробників, а й препарати з країн ЄС та Ізраїлю.

Нагадаємо, НСЗУ реалізує урядову програму реімбурсації з 1 квітня 2019 року.

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ЩОБ ОТРИМАТИ "ДОСТУПНІ ЛІКИ" ПОТРІБНО:

Крок 1

Записуєтеся на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у вас підписана декларація.

Важливо: не маючи підписаної декларації з лікарем, ви не зможете отримати ліки за програмою!

Крок 2

Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

Через електронний рецепт фармацевт може бути впевненим в правильності та точності інформації в рецепті.

Можливість допущення помилок мінімальна на відміну від застарілого - паперового.

Крок 3

Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом перевіряють, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації, актуальний і належить пацієнту.

 Фото: Depositphotos

Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.

Крок 4

Після перевірки номера лікар виписує рецепт в електронній системі.

Крок 5

На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

Зміст СМС: "Ваш рецепт :  ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ".

Крок 6

Якщо є потреба або пацієнт просить, лікар може роздрукувати консультаційний висновок, де є інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Крок 7

Пацієнт йде у будь-яку аптеку, що бере участь у програмі, називає працівнику аптеки номер рецепта.

Крок 8

Працівник пропонує пацієнту ліки, які є в аптеці і входять в програму "Доступні ліки".

Крок 9

Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки.

Якщо необхідних ліків немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Ось тут є окрема інструкція для лікарів, які працюють з цією програмою.

Якщо вам цікаво детальніше дізнатися, як технічно працює система, можете переглянути ось це відео від НСЗУ.

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