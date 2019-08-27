Медкомітет Ради не мають очолити "люди" махінаторів часів Януковича, – активісти

Антикорупційні та пацієнтські організації закликають партію "Слуга Народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля на посаду першого заступника комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичних послуг та медичного страхування.
Про це йдеться у спільній заяві Центру протидії корупції та мережі "ЛЖВ".
|Керівництво комітету охорони здоров’я має бути позбавлено корупційного шлейфу
Кілька років помічником та довіреною особою нардепа Дубіля був Дмитро Підтуркін, радник Раіси Богатирьовою по закупівлям.
"Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову", – йдеться у заяві.
За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли Раіса Богатирьова була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.
Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. За даними СБУ фармацевтичні дистрибютори постачали ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.
"Наполягаємо на тому, щоб керівництво комітету охорони здоров’я було позбавлено корупційного шлейфу та відверто лобістських зв`язків з махінаторами часів Януковича", – зазначають антикорупційні та пацієнтські організації.
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