Медкомітет Ради не мають очолити "люди" махінаторів часів Януковича, – активісти

Антикорупційні та пацієнтські організації закликають партію "Слуга Народу" не погоджувати кандидатуру Валерія Дубіля на посаду першого заступника комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичних послуг та медичного страхування.

Про це йдеться у спільній заяві Центру протидії корупції та мережі "ЛЖВ".

Керівництво комітету охорони здоров’я має бути позбавлено корупційного шлейфу

Кілька років помічником та довіреною особою нардепа Дубіля був Дмитро Підтуркін, радник Раіси Богатирьовою по закупівлям.

"Підтуркін входив у робочі групи, які розробляли документацію з лікарських засобів та номенклатур. Ці групи формували перелік ліків, що закуповували за кошти платників податків, в розкраданні яких і звинувачують Богатирьову", – йдеться у заяві.

За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли Раіса Богатирьова була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки.

Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. За даними СБУ фармацевтичні дистрибютори постачали ліки на замовлення МОЗ за цінами завищеними на 20-40%.

"Наполягаємо на тому, щоб керівництво комітету охорони здоров’я було позбавлено корупційного шлейфу та відверто лобістських зв`язків з махінаторами часів Януковича", – зазначають антикорупційні та пацієнтські організації.

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