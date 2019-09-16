Через зміну ректора в медвиші мені погрожували, а чоловіка побили – Супрун

"На засіданні Кабміну після того, як Катерину Амосову (ексректорка НМУ – УП) звільнили, я, три міністри і прем’єр отримали смс-ки з погрозами через те, що не повернули її на посаду".

Про це в інтерв’ю Українській правді.Життя розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, відповідаючи на запитання про те, які рішення на посаді давалися важкою ціною.

Уляна Супрун, фото Дмитра Ларіна

– Мій чоловік отримував такі смс–ки. На нас напала група людей, мого чоловіка фізично побили.

– Ви ішли по вулиці з Марком і…

– Так. Коли ми пішли до СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосової і в СБУ вже знають, як вони працюють. Що банді молодих людей доплачують за те, що вони так ходять і на когось "випадково" нападають.

Уляна розповіла, що таке трапилось з нею та чоловіком двічі. Їм хотіли дати охорону, але пара відмовилась:

"Це обмежує нас, тому ми казали "Ні". Це є їхня (корупціонерів – УП) мета – залякати. Марко знає, що замість того, щоб це мене залякало, я більш вперто це робила. Бо це неправильно, як вони поводяться з людьми".

Екс-очільниця МОЗ додала, що звільнити ректорів Одеського медуніверситету і Національного медичного університету мені Олександра Богомольця "було важко":

"Вони явні корупціонери".