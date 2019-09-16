Супрун: регіони приховували реальну статистику щодо вакцинації

Регіони приховували реальну статистику щодо вакцинації дітей на початку роботи Уляни Супрун в МОЗ.

Про це вона повідомила Українській правді.

Фото: Дмитро Ларін

За словами Супрун, кожен регіон стверджував: "У нас 99% дітей вакциновані", "І у нас 99!", "А у нас 98!". Лише один регіон сказав: "У нас 78".

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На що ексміністерка відповіла:

"Чекайте! Київ, ви кажете, що вакциновані 99%. Ок. В нас тут написано, що це на 35 тисяч дітей. Ми знаємо, що МОЗ передало вам лише 15 тисяч вакцин. То як діти вакцинувалися?"

Також були проблеми з розрахунком необхідної кількості вакцин.

За словами Супрун, голови ОДА скаржились на брак вакцин та ліків, в той час як їхні департаменти надавали протилежну інформацію.

Вона наводить такий приклад:

"Хм, а ваш департамент нам висилав залишки, що у вас 10 тисяч того, 50 тисяч того. Або вони нам не дають інформацію, або вам.

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Закарпатська область замовила 100, а Дніпропетровська – 150 тисяч тої самої вакцини.

А ми знаємо, що такого бути не може. Або вони не вміють рахувати потребу, або їм дають неправильну інформацію.

Тепер ми користуємося формулою ВООЗ, якою користуються у всьому світі: скільки вакцин треба за цей рік, і за роки, коли були проблеми з вакцинацією і треба довакцинувати зокрема дорослих", – пояснює Супрун.

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