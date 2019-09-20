Новий МОЗ на третину скоротив витрати на орфанних хворих

Нова команда Міністерства охорони здоров'я на третину скоротила бюджетні витрати на закупівлю ліків для орфанних хворих (люди з рідкісними хворобами).

Про це свідчать дані законопроекту про бюджет на 2020 рік.

Фінансування деяких хвороб скоротили майже вдвічі.

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Наприклад, якщо у 2019 році на дітей хворих на муковісцидоз держава витратила 72, 393 млн грн, то у 2020 планують витратити 34,822 млн грн.

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Також майже вдвічі урізали фінансування дорослих хворих на гемофілію: з 463,73 млн грн у 2019 році до 262 млн грн у 2020 році.

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У спільноті пацієнтів з орфанними захворюваннями висловлюють думки, що скорочення витрат – дії ексочільниці МОЗ Уляни Супрун.

Втім, документи показують, що минула команда просила створити окрему бюджетну програму по орфанних захворюваннях та говорила про збільшення її фінансування.

Збільшення фінансування мало становити 160 мільйонів гривень.

Ми звернулись за коментарями до нового МОЗ і чекаємо відповіді.

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