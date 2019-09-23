Нещеплених дітей в садках та школах Києва поменшало вдвічі – КМДА

У садках та школах Києва узагальнили інформацію про кількість дітей, які мають щеплення.

Кількість нещеплених дітей у закладах освіти Києва за рік зменшилась майже вдвічі.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Реклама:

Небезпека спалаху вакцинокерованих інфекційних хвороб у дитячих колективах зберігається на високому рівні.

Фото: ilona75/Depositphotos

Аналіз щеплень здійснили на підставі довідок, виданих у медичних установах батькам дітей.

Наразі нещеплених дітей у школах Києва – 6,7%, у садочках – 9,6%, включно з учнями та вихованцями, яким вакцинація протипоказана.

Від редакції: мова йде про довідки, але довести, що щеплення було реально проведене, майже неможливо

Проте медики стверджують, що попри таку позитивну тенденцію, така кількість нещеплених дітей, які кожного дня відвідують школи, дитячі садочки, різноманітні кружки та секції, – досить великий показник.

Тож небезпека спалаху вакцинокерованих інфекційних хвороб у дитячих колективах зберігається на високому рівні.

Департамент охорони здоров’я та Департамент освіти й науки рекомендують усім батькам, діти яких ще не отримали планові щеплення, потурбуватися про здоров’я своїх дітей та здійснити процедуру вакцинації, попередньо отримавши консультацію у сімейного лікаря.

Реклама:

Це суттєво вплине на створення колективного імунітету в цілому та убезпечить здоров’я дитини.

Вас також може зацікавити:

Ми не хочемо втрачати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я.