Супрун і Гриневич пояснили, чи можна нещепленим дітям іти до школи і в садочок

Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.

Тому МОН і МОЗ закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення.

Про це йшлося під час пресконференції Уляни Супрун та Лілії Гриневич, повідомляє прес-служба МОН.

Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями. Фото 6okean.gmail.com/Depositphotos

Ось як вони це пояснюють.

Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні - ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.

"В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає.

Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь. І для цього нам потрібна допомога батьків – вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх", – розповіла Супрун.

Щеплення, потрібні дитині від народження і до дорослого віку

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

У постанові сказано, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей.

Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я.

Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.

"Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти", – сказала Гриневич.

За календарем щеплень, діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції.

У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

Якщо в дитини є протипоказання, їй дається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.

Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів лікувально-профілактичного закладу.

Дітей, які мають протипоказання до щеплення, мусить захищати колективний імунітет.

Він формується, коли 95-98% людей у суспільстві вакциновані.

В таких умовах інфекція просто не має де поширюватися.

Якщо батьки раніше зробили фальшиві довідки про щеплення, вони можуть безперешкодно та безоплатно вакцинувати дітей.

Для цього потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

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У мережі поширюють коментарі деяких освітян та юристів щодо того, що стаття закону, на яку посилаються МОН і МОЗ, не стосується шкіл. Ми попросили прояснити ситуацію Станіслава Куценка, начальника Головного територіального управління юстиції у місті Києві:

"Відповідно до ст. 22 ЗУ "Про освіту", юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність. Права та обов’язки закладу освіти має також фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. Відповідно до ст. 10 Закону, невід’ємними складниками системи освіти є:

дошкільна освіта;

повна загальна середня освіта;

позашкільна освіта;

спеціалізована освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта;

фахова передвища освіта;

вища освіта;

освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта

Згідно із Прикінцевими та перехідними положеннями, терміни "навчальний заклад" і "заклад освіти" є ідентичними, а всі суб’єкти владних повноважень і навчальні заклади керуються всіма положеннями цього Закону, що стосуються закладів освіти, а також положеннями законодавства, що стосуються навчальних закладів".

Нагадаємо, що у Києві – наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.

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