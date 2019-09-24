“Знову починається ручне управління”: як нове керівництво МОЗ хоче звільнити керівників директоратів. Аудіозапис

23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук (до цього був лікарем-хірургом в Інституті Шалімова) запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій.

Вона йому відмовила. Після цього заступник міністра вирішив зібрати працівників директорату.

На нараду прийшли приблизно 50 осіб, серед яких державні експерти та керівники експертних груп з Директорату медичних послуг, Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції та Директорату громадського здоров’я.

Більшість присутніх на нараді прийшли працювати в МОЗ в останні 3 роки в рамках реформи державної служби.

"Українська правда. Життя" отримала повний аудіозапис зустрічі з власних джерел. На ньому Михайло Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Оксану Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися.

Джерела УП у МОЗ, які були присутні на зустрічі, наголошують: їхня позиція не означає, що вони працюватимуть лише з одними людьми, а з іншими ні. Їм важливо, щоб продовжилися розпочаті зміни з дотриманням законів та прозорості.

Ми вважаємо цю зустріч важливою, тому публікуємо конспект, аби читач зміг сам зробити висновки.

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Заступник нової міністерки охорони здоров’я Михайло Загрійчук:

Колеги чого вас зібрав, хочу поговорити з вами вже. Ще в статусі радника, раніше зустрічався з вами, але не в такому розширеному колі. Значить у нас, як ви розумієте, виникли деякі розбіжності в поглядах. Зрозуміло, що колектив ви "сплочьоний" і дружний, але ситуація наступна.

Все, як було залишається, все продовжується, реформа буде робитися, але вона буде йти трішки більш виваженіше.

З керівництвом директоратів ми вже винесли позицію, як ми рухаємось і куди ми йдем, буде Міністр і буде прийнято рішення по керівництву і так дальше. Стосовно вас - я навіщо зібрав сьогодні вас тут, я знаю, що у вас питання і ви, як Оксана (Сухорукова) мені сказала, що багато хто хоче із вас уходити, тому...

Оксана Сухорукова, керівниця директорату медичних послуг МОЗ:

Я не так сказала!

Михайло Загрійчук:

Ну, не так сказала….приблизно… да. Звертаюся до всіх - ніхто нікого не звільняє, ніхто нікого не виганяє.

Якщо в когось є бажання піти… Ну, ми на це повпливати не можемо, але ми цінуємо кожного, прошу вас всіх залишитися, не переводити це в площину загального рішення.

З керівництвом директоратів ми будемо розмовляти окремо, тоді коли приїде Міністр.

Але прошу вас не приймати ніяких скоропостіжних рішень. Те, чим ви займалися, буде збережено, однозначно буде переглянуто, можливо, якийсь функціонал, можливо, напрямок, але загальна стратегія реформи залишається.

Це те, для чого я вас зібрав, щоб не було зараз прийнято скоропостіжних, поспішних рішень і масових демаршів. Зрозуміли мене? Можете задавати питання.

Оксана Сухорукова:

Я ще прокоментую цю ситуацію. КЕГи сьогодні були зранку на зустрічі, яка відбувалася разом з департаментами і у нас вийшло непорозуміння стосовно ролі МОЗ, стосовно ролі НСЗУ, ролі ДОЗів і всього іншого (керівництво МОЗ хоче звільняти та призначати керівників Департаментів охорони здоров'я при ОДА, що протирічить законодавству та реформі децентралізації - УП), і взагалі всієї реформи децентралізації.

Крім того, непорозуміння стосовно роботи структурних підрозділів в МОЗ - стосовно того, що Директорати і Департаменти мають виступати як одна структура, що розподілення на формування та реалізацію політики це неправильно.

Після чого мені було запропоновано піти. Тому що є різне бачення - того, як я бачу реформу і того, як її бачить нове керівництво. Або я погоджуюсь, або шукають інші причини, щоб я пішла. Це перше зауваження. І друге - ще є інші генеральні директори, які не влаштовують керівництво МОЗ. Ірина Литовченко, гендиректор директорату стратегічного планування та євроінтеграції: Наприклад, я! Михайло Загрійчук: Все, що сказала Оксана - дійсно так.

Тіки ситуація така - по реформі, по необхідності реформи - питань немає. По тому, що вона буде подовжуватись, питань немає.

Але стосовно ролі Директората та Департаментів - да, є питання. Ще раз скажу - Міністерство охорони здоров’я…. це і моя особиста точка зору, і точка зору нової команди….на сьогоднішній день це не лише структура, яка формує політику.

Міністерство охорони здоров’я повинно нести повну відповідальність за ситуацію в країні. І по факту, в головах наших громадян, в головах наших пацієнтів - так і є.

Тому що, якщо щось погано - значить це МОЗ, значить це Міністр. А по факту - жодного впливу, окрім ліцензування на діяльність, МОЗ на сьогодні вже не має. Ніхто не каже, що це буде відновлюватись і так дальше.

Але дійсно, протиріччя в цьому плані у нас є. Стосовно поділу на Департаменти, Директорати і нерівноправ’я - це моя особиста позиція.

Я не згоден з тим, що...не може бути так, що Директорат щось робить, а Департамент навіть про це не знає. І навпаки. Тому, да, як зам, який відповідає за лікувальний напрям у Міністерстві, хотів би, щоб усі ми - і Директорат, і Департамент, працювали однією командою.

Ірина Литовченко:

Тобто ви будете змінювати Закон про державну службу?

Михайло Загрійчук:

Я, Іра, не буду змінювати Закон про державну службу. Це не являється сферою моєї компетенції. Але я робитиму всьо, щоб вертикаль, мені підпорядкована, працювала злагоджено, як одна команда.

З залу: Тобто питання в комунікації, а не в наших посадових обов’язках? Михайло Загрійчук: В тому числі комунікації. Посадові обов’язки станом на зараз змінювати ніхто не збирається. Оксана Сухорукова: Міністерство, згідно реформи державної служби, взагалі не має виконувати функції по реалізації, це не притаманні функції для Міністерства. Ірина Литовченко: І ми написали трирічний план, як і всі інші міністерства по виведенню невластивих функцій повністю з положення міністерства. Михайло Загрійчук: Невластиві функції - поняття суб’єктивне. Що значить невластиві функції? Ірина Литовченко: Це поняття об’єктивне, чітко визначено законодавством. Михайло Загрійчук: У цьому є і наші з вами розбіжності - ви вважаєте, що це об’єктивно, а я вважаю, що це суб’єктивно. Ірина Литовченко: Так вважає Закон України. Михайло Загрійчук: Значить так вважає Закон України. Словом, я зібрав вас для того, щоб сказати … я прошу всіх, хто бажає залишитись - залишіться, і не потрібно масових цих самих вот, але хто для себе прийме рішення - це ваша справа.

З залу:

Можна питання? Можна дізнатись підстави, чому нашому керівнику запропонували піти?

Михайло Загрійчук:

Я сказав, в нас є повні розбіжності в поглядах в принципі.

З залу:

Але проблема в тому, що коли нас набирали на цю державну службу, ми мали відповідати за формування політики і формування бачень. Тобто, тепер виходить таким чином, що якщо чиєсь бачення не співпадає з вашим, людину звільнено?

Михайло Загрійчук:

Ні, так не буде! Що значить чиєсь бачення? Чиєсь бачення і бачення директора Директорату - трошки різне бачення.

З залу:

Ну, я хвилююсь за себе, кожен тут хвилюється за себе.

Михайло Загрійчук:

За що конкретно ви хвилюєтесь?

Ірина Литовченко:

Нас набирали на державну службу для дуже чіткої функції - ми повинні розробляти політики, опрацьовувати варіанти цих політик і давати ці варіанти на розгляд політичного керівництва для прийняття рішення.

Тобто, якщо бачимо певні ризики, непослідовності політики, певні ризики фінансові для бюджету для того, що хтось без зарплат залишиться тощо, ми повинні про це інформувати і ми будемо це робити.

Тобто, якщо ви почуєте від нас щось, що вам не сподобається, нас будуть звільняти?

Михайло Загрійчук:

Не треба утрірувати в плані "Нас теж будуть звільняти". Питання іде в тому, що мова не іде про те, що теж будуть звільняти; мова іде про те, що в цілому "нас набирали, щоб формувати політику…." Іра, ви лікар?

Ірина Литовченко:

Який це має стосунок?

Михайло Загрійчук:

З моєї точки зору, я керівник, який відповідає на лікувальну роботу - безпосередньо.

Ірина Литовченко:

Але я не відповідаю за лікувальну роботу!

Працівники в залі разом:

Нас багато лікарів, яка різниця?!

Євгеній Гончар:

Ну, я лікар. Нас також звільнять?

Ірина Литовченко:

Ви знаєте вимоги до генеральних директорів?

Михайло Загрійчук: Іра, значить дивись. Давайте так, я не прийшов….Ніхто нікого звільняти не буде… Ірина Литовченко: Але ви вважаєте, що директор медичного директорату має бути з медичною освітою, правильно? Михайло Загрійчук: Да, я так вважаю. З залу: А Міністр з якою освітою повинен бути? (нинішня міністерка Зоряна Скалецька не має вищої медичної освіти, вона юристка і експерт з медичного права - УП) Михайло Загрійчук: Це питання не до мене.

Павло Паламарчук, державний експерт експертної групи Директорату громадського здоров‘я:

Можна питання? Ви розумієте, що в конфігурації провладної вертикалі з консолідацією повноважень в Україні 27 років намагалися робити політику [реформи в сфері охорони здоров'я], і ця політика призвела до того, що в середньому чоловік живе 59 років, а жінка - 64.

Зараз ви всю реформу, яка напрацьована, нівелюєте і знову починається ручне управління з огляду на ті тези, які я від вас почув.

Є ризики, що це вилізе вашому прем’єру, вашому президенту не дасть результатів, ви це розумієте чи ні? Результат буде нуль.

Михайло Загрійчук:

Ну, це ваша точка зору.

Павло Паламарчук:

Це 27 років практики урядування в цій країні за різних політичних обставин

Михайло Загрійчук:

За ці три роки в охороні здоров’я коїться хаос! Я от їжджу по санавіації вже мінімум 10 років і такого бардака, як зараз, я ще не бачив!!!

Павло Паламарчук:

Ви констатуєте цей факт. Добре, я теж багато чого можу констатувати.

Я кажу тільки одне: якщо ви думаєте, що ви цю і інші "констатації" покращите, зміните в рамках управлінської вертикалі шляхом "нарізання повноважень" і ручного управління, ви дуже сильно помиляєтесь

Євгеній Гончар:

Я правильно розумію, що ви берете зараз на себе відповідальність фактично за реалізацію медичної реформи і ви будете особисто відповідати перед прем’єр-міністром, президентом та Верховною радою вашими діями, які ви пропонуєте вжити?

Михайло Загрійчук:

Значить, колеги, я прошу не перекручувати мої слова, і я не пропоную міняти вектор реформи і я не пропоную відміняти реформу і я не пропоную її зупиняти, але вертикаль яка буде мені підпорядкована повинна працювати як злагоджений механізм.

Як одна команда. Так, як є зараз, мене не влаштовує. Ніхто не буде ні міняти структуру міністерства, ні ліквідовувати директорати, ні підпорядковувати, перепідпорядковувати чи розширяти функції, але те що я побачив, що директорат живе окремим життям, і директорат це політика, а департаменти це ...

Ірина Литовченко:

Невластиві функції. Так це згідно положення про директорати і департаменти….

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Михайло Загрійчук:

Я ще раз кажу. Стосовно Оксани і це рівень Міністра, буде міністр вони будуть мати з нею співбесіду.

Да, дійсно, я запропонував Оксані сьогодні, вона відмовилась, має повне право. Але вона сказала, що зі мною підуть люди. Тому я вас зібрав сказати, ми просимо вас всіх залишитись і бачимо кожного з вас тут і не приймайте рішень і так далі. Залишайтесь і будемо всі працювати. Структура не змінюється, але я відреагував на те, що мені сказала Оксана. Ірина Литовченко: Тобто ви прибираєте людину з власною думкою... Михайло Загрійчук: Я нікого не прибираю, я маю право запропонувати ….. Зал: Ні, не маєте... Ірина Литовченко: В цьому кабінеті є ще 50 людей, які мають власну думку. Ви вважаєте, що ці люди при таких умовах захочуть залишатись і далі працювати з вами як команда, коли від вас вони почулу, що вас не цікавить власна думка будь-якої людини.

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Ірина Литовченко:

Давайте повернемось до звільнення Оксани. Правильно розумію, що ви хочете звільнити людину, яка має власну думку? Ви розумієте, що в цій кімнаті сидить ще 50 людей, які мають власну думку?

З залу:

Зрозумійте нас, ми намагаємось донести до вас те, що це неправильно - звільняти за власну думку. Я хвилююсь за eHealth, Оксана - за весь медичний директорат, Литовченко - за євроінтеграцію.

Михайло Загрійчук:

Нічого не перебуває під загрозою, зрозумійте.

З залу:

Пане Михайло, в чому конкретно розходяться позиції? Ми хочемо почути конкретні причини. Адже всі напрацювання МОЗ затвердженні планом дій Уряду.

Євгеній Гончар:

Тобто ми правильно розуміємо, що План дій Уряду не є для вас дороговказом, що необхідно реалізувати?

З залу:

Можливо, є якісь додаткові ідеї, які необхідно реалізувати?

Михайло Загрійчук:

Ідеї є, колеги. Взагалі вас зібрав не розказувати ідеї. Потім поговоримо через ваших керівників.

Але зрозумійте правильно, якщо ми з директором не поділяємо певні ідеї/позиції, то я б хотів, щоб керівником директорату була людина…..

Ірина Литовченко:

Слухняна!

З залу:

Я хочу розуміти з чим мені працювати завтра! Які у вас ідеї? Можете озвучити?

З залу:

Ми хочемо розуміти, відповідно до якого законодавства ви хочете звільнити Оксану? Усі ми працюємо виключно в рамках чинного законодавства, ми не політичні, просто виконуємо якісно свою роботу. Ми як МОЗ перестаємо діяти згідно законодавства?

Михайло Загрійчук:

Значить, всьо буде зроблено і діється згідно чинного законодавства, це по-перше. По-друге….

З залу:

Ми хочемо почути конкретні причини, адже на нас - простих державних експертів також поширюється теж саме законодавство, що й на директора директорату.

І ми розуміємо, що ви знайдете потім спосіб як позбавитись від кожного з нас.

Михайло Загрійчук:

В мене не стоїть завдання позбавитись від кожного вас.

Євгеній Гончар: Дивіться, я хочу зрозуміти персонально щодо мене питання. От до нас, з перших днів керівництва нової команди, в кабінет прийшла радниця Міністра пані Голубовська. І прямим текстом сказала, що нам і надалі потрібно закуповувати конкретний лікарський засіб вартістю 4 000 $ за курс (мова йде про препарат омбітасвір/парітапревір/ритонавір + дасабувір (3д - режим), який виробляє лише компанія AbbVie - УП). І сказала, що те, що його не планують далі купувати - це неправильно! І вона буде з цим розбиратись. От вона мені сказала таку річ. Я правильно вважаю, що якщо ми з нею не згодні, то ми порушуємо думку керівництва і нам потрібно звільнятись або виконувати таке доручення керівництва. Я правильно розумію? З залу: Або зупиняй корупцій або звільняйся.

Євгеній Гончар:

Я правильно розумію, що до нас до кожного прийдуть з такою пропозицією?

З залу:

Але це є лобізм і неправомірна вигода, яку може отримати держслужбовець, якщо погодиться на це рішення! Це порушення Закону.

***

Євгеній Гончар:

Я, все ж, хочу почути відповідь на моє питання - як в цій системі координат, в новій системі цінностей мені необхідно діяти? Що мені робити? Писати заяву на звільнення? Якось не давати це зробити? Розкажіть мені.

Михайло Загрійчук:

Я вас зібрав не для того, щоб писати заяву на звільнення...Я навпаки для того, щоб ви її не писали….

Оксана Сухорукова: Голубовська в моїй присутності наполягала на тому, щоб її включили в експертну групу і закуповували препарат, який коштує 4 000 $! Я її попросила написати свої зауваження до громадського обговорення. На що вона сказала, що вона не така як усі, що вона покаже "кузькіну мать" і пішла з кімнати.

Євгеній Гончар:

Це за це треба звільняти Оксану, правильно?

Михайло Загрійчук:

Не за це! Але якщо ви підозрюєте Голубовську чи мене, чи ще когось - пишіть, подавайте….

з залу:

Наказу ж немає про її призначення!

Михайло Загрійчук:

За дії і слова Голубовської я відповідати не можу….Якщо ви підозрюєте Голубовську в якихось неправомірних діях, будь ласка, в нас в країні вже аж дуже багато правоохоронних органів. Подавайте туде заяву, скаргу і нехай розбираються.

Євгеній Гончар:

Я правильно розумію, що із-за цього також пропонують звільнити Оксану? Я правильно розумію, що наступному і мені запропонують звільнитись? Тому що в мене є якась незгода. В мене вимальовується чіткий зв’язок.

***

Михайло Загрійчук: Я хочу, щоб людина на посаді Директора (директорату - УП) повністю відповідала моєму баченню і баченню команди.

З залу:

А хто тоді ваша команда? Можливо, ми чогось не знаємо?

Пане Михайло, можна ще один приклад, який повністю у вашій компетенції і повністю буде вам зрозумілий.

Сьогодні в 120 кабінет зайшов працівник Луцька Волинської області.

В них немає погодження МОЗ стосовно їхньої закупівлі оперативної диспетчерської служби, вони, знаєте, область бідна.

І щоб вибити співфінансування - 25%, їм треба було докласти великих зусиль у співпраці із місцевим бюджетом.

Їм ці кошти виділили, але якщо впродовж 5-ти робочих днів вони не отримають це погодження - всі кошти злітають: і державні, і місцеві.

Це погодження вже утримується впродовж останніх двох тижнів.

Хоча ви кажете, що наше бачення співпадає.

***

Оксана Сухорукова: Я хочу повернутись до нашої теми і запитати, в чому розбіжність бачення нової команди і моє? Я хочу проговорити розбіжності, які були озвучені на нараді, після чого мені зробили таку пропозиції. Михайло Загрійчук: Принципово в тому, що ти і Литовченко лобіюєте…. Ірина Литовченко: Лобіюємо? З залу: Це державна політика! Затверджений план дій Уряду. Михайло Загрійчук: Те, що ви подавали чи подаєте і так далі, не підтримується професійною медичною спільнотою. Оксана Сухорукова: Наприклад? Один приклад? Михайло Загрійчук: НАПРИКЛАД, ТВОЄ ХАМСЬКЕ ВІДНОШЕННЯ ДО АКАДЕМІКА, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ НАУК! Нормальних вітчизняних експертів...

(сміх у залі)

Ірина Литовченко:

Який стосунок це має до стратегії?

Михайло Загрійчук:

Да, Іра, це стосується стратегії.

Ірина Литовченко

ЯК?

Михайло Загрійчук:

Я не згоден з ТИМ, ЩО СТРАТЕГІЮ ПО ІНСУЛЬТАХ РОЗРОБЛЯЮТЬ ЛЮДИ, ЯКІ ЖОДНОГО РАЗУ НЕ БАЧИЛИ ХВОРОГО. І навіть ніхто з Інституту Нейрохірургії не присутній в експертній групі, і ми говоримо про стратегію?

Ірина Литовченко:

Тобто, причина - неповага до професійних еліт?

Михайло Загрійчук:

Не еліт, ІРА! НЕ ЕЛІТ! А до людей, які безпосередньо лікують хворих.

З залу:

Дивіться, ми почали працювати разом з вами, ми абсолютно не відштовхуємо ні Академію медичних наук, ні провідні установи.

Я не розумію, чому така агресія до нас в бік лікарів, які працюють над стратегією інсультів. Тим паче, від вас ми чули навпаки схвальні відгуки.

Михайло Загрійчук:

Схвальні. Але я вважаю, що два чи три лікаря не можуть визначати стратегію на всю країну.

З залу:

Я думаю, що ми можемо сідати за стіл переговорів і долучати академіків, професорів.

Михайло Загрійчук:

А чому до цього так не робили?

Євгеній Гончар:

Ви знаєте, я вам скажу чому не робили! Я вам скажу. Тому що з 1991 по 2016 рік всі ці академіки і фактично керували нашою охороною здоров’я. І ми бачимо, що заходиш фактично в будь-яке неврологічне відділення - пацієнту з інсультом призначають АКТОВЕГІН, ЦЕРЕБРОЛІЗИН, МІЛДРОНАТ! (оплески)

І ви хочете, щоб усі ці люди, які нажили статки на просуванні фуфломіцинів без доказової медицини, щоб вони казали які потрібно робити реформи, як потрібно лікувати інсульт?

Ми хочемо назад повернутись в ті роки? Перший лідер продажів в Україні - препарат Актовегін, витяжка із бичачої крові. Ось ці всі люди, які ви кажете, подивіться, кожен із них як мінімум написав одну статтю про цей препарат!

З залу:

Я особисто, до приходу в МОЗ, кожен рік особисто витрачав 2500 тисячі гривень на лікування своєї дружини, якій призначали це препарат! Сорі.

Михайло Загрійчук:

Тому, ваша ця енергія буде направлена….

Ірина Литовченко:

Туди, куда вам скажуть?

З залу:

Якщо ми і надалі будемо використовувати стільки коштів на фуфломіцини, в нас просто не вистачить коштів на реформу із державного кошика!

Нам не цікаво працювати, щоб просто працювати! Поясніть нарешті, в чому розбіжності!

***

З залу:

Михайле, нам потрібен лідер, а не директор, поставлений зверху. В нас є експертність. Я ІТ-шник із багаторічним стажем, я займаюсь eHealth. Я довіряю Насті (Халєєвій - УП), Настя довіряє мені, ми довіряємо Оксані (Сухоруковій - УП). Ми формуємо політику.

Михайло Загрійчук:

Взагалі е-хелс це пріоритет і буде окремий зам по діджиталізації….

Голоси в залі: Бадіков?!

(сміх)

З залу:

Зараз з’являється зам по діджиталізації, з яким у нас розходиться бачення. Але у нас є експертність, а в нього, на жаль, немає.

І він пропонує мені піти. Що я маю робити? Він мені каже: "Ти мені не подобаєшся особисто!". Що ми маєм робити?

Михайло Загрійчук:

Я хочу, щоб ви почули одне. Щоб ви нікуди не йшли…Ніхто нікого не звільняє.

З залу:

А ми не хочемо, щоб звільняли людей за їхню особисту думку!

Михайло Загрійчук:

Це не моє рішення… Приїде Міністр….

З залу:

Тут зібрались люди ідейні, з принципами.

Михайло Загрійчук:

Я бачу. того й не хочу, щоб вони ішли.

З залу:

Оксана з усіма знаходила спільну мову. Ми б хотіли порадити вашій команді слухати не Гаврилюка тільки, а й прислуховуватись до нас.

(оплески)

Михайло Загрійчук:

Це те, що я хотів почути, я не закривався. Але я хотів донести….

Можливо, ви мене знивувачуватемете, що я не фахівець державного управління, що я не розумію, що таке директорат, а що таке департамент.

Шо я не розумію принципів державної політики, але я…. Перепрошую, маю відповісти на дзвінок.

***

Ірина Литовченко:

А ви знаєте, що реформу державного управління розробляв Олексій Гончарук? (нинішній прем’єр-міністр - УП)

Вийшов підписати наказ

Ми отримали оперативний коментар радника міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької Дмитра Раімова: "Вчора МОЗ прийняло рішення про аудит діяльності всіх співробітників (частина великого аудиту відомства). Оцінку їх ефективності. І поставлена мета: оптимізувати чисельний склад МОЗ задля ефективного впровадження змін у сфері охорони здоров'я. У заступника міністра Загорійчука виникла робоча суперечка із співробітниками МОЗ, яких він, на йогу думку, вважає неефективними. Сторони обговорили позиції і сьогодні продовжили роботу. На мою думку, публікація аудозапису підтверджує новини, що, аби уникнути оцінки і аудиту, частина співробітників планує звільнитись. Можливо, із скандалом. Проте аудит буде проведено і всі без виключення співробітники пройдуть фахове оцінювання своєї роботи згідно чинного законодавства. Наразі міністр охорони здоров'я пані Скалецька перебуває у відрядженні в США (працює на Генеральній асамблеї ООН) і не може прокоментувати робочі наради між заступником і співробітниками".

Титульне фото: VitalikRadko/Depositphotos