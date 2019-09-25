У МОЗ створять Офіс пацієнта, який очолить особисто міністр

Цього або наступного тижня в Україні створять Офіс пацієнта при МОЗ.

Його очолить новопризначена міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Зоряна Скалецька

Про це на брифінгу повідомив журналістам її радник Дмитро Раімов:

"Офіс пацієнта очолить безпосередньо міністр. Коли є звернення пацієнта, швидко йде реакція, формується управлінське рішення, міністр підписує.

До цього будуть долучені всі заступники і радники. Це один з пріоритетів".

Він стверджує, що пацієнти не мають куди звертатися в разі порушення їхніх прав, бо гаряча лінія МОЗ не працює.

"Не знаю жодної живої душі, яка туди додзвонилася. Телефонують в приймальню міністра, до прес-служби, але ці дзвінки ніхто не обробляє".

Він заявив, що приміщення для Офісу пацієнта є, обладнання на "гарячу лінію" та месенджери є, як і люди в МОЗ.

Втім, наразі незрозуміло, як з потоком звернень від пацієнтів справлятиметься міністр і як вона зможе розбиратися і підписувати рішення окремо по кожному зверненню.