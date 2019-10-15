Якщо аптека продає рецептурні ліки без рецепту, має втратити ліцензію – радник міністра МОЗ

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15 жовтня 2019

Аптеки, які видають рецептурні ліки без рецепту, треба позбавляти ліцензії. 

Про це в інтерв’ю Українській правді заявив Радник міністерки охорони здоров’я Олександр Чумак. 

Там не штрафи й заборони, там треба позбавляти ліцензії. Обов’язково. В законопроекті ці речі прописані, – сказав радник.

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Чумак розповів, що останні три роки виступав за зміни в чинному законодавстві у частині обігу лікарських засобів, приймав активну участь в розробці законопроектів і про лікарські засоби, і про фармацевтичне самоврядування.

Це і 2162 (законопроект про лікарські засоби, серед авторів якого Олег Мусій, Ольга Богомолець, Тетяна Бахтеєва, Ігор Шурма та інші - УП), який назрів. 15 років фармацевтична галузь не має законів про лікарські засоби.,  додав радник.

Більше про те, яку фармполітику хоче збудувати радник, чи підтримував медреформу останніх трьох років, і чому був проти спрощеної реєстрації ліків в Україні, читайте в інтерв'ю.

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