Дифтерія 2019: скільки людей захворіло та який рівень щеплення в Україні

ОНОВЛЕНО 02.12.2019

На кінець листопада 2019 року в Україні зареєстровано 23 випадки дифтерії.

Про це повідомляє МОЗ.

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У листопаді Україна отримала 250 флаконів дифтерійного антитоксину через гуманітарну допомогу. 150 з них передала Програма розвитку ООН та ще 100 надало Посольство Індії в Україні.

Також у регіонах ще залишається запас сироватки, який Україна отримала у серпні 2019 року від ВООЗ.

Нагадаємо, що одну людину з підозрою на дифтерію у Харківській області госпіталізували 4 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Лабораторно діагноз ще не підтверджено, але клінічні прояви, зокрема, сірий наліт на мигдалинах, вказують саме на дифтерію", – розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Наталія Куфтеріна.

Це може стати другим випадком дифтерії у Харківській області. Перший підтвердили наприкінці жовтня.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

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Також за даними центру, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією.

Як заявили на прес-брифінгу міністерка МОЗ Зоряна Скалецька та генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта найвищі показники щеплення зафіксовано у Кіровоградській та Миколаївській областях та місті Києві.

Найнижчі показники (вакциновано менш як 50% немовлят) у Закарпатській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Серед дорослого населення найгірші показники у Закарпатській, Луганській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

80% дорослого населення провакциновано лише у Запорізькій області.

За словами Скалецької, вакцин у регіонах достатньо.

На питання журналістів щодо наявності протидифтерійних сироваток, Скалецька відповіла, що через місяць в Україну має поступити 450 доз.

Охоплення щепленням дорослого населення. Інфографіка ЦГЗ

Охоплення щепленням дітей до 1 року. Інфографіка ЦГЗ

Загалом за вказаний період щеплено лише 200 000 дітей віком до року та 1,5 млн дорослих.

Що необхідно знати про щеплення проти дифтерії

Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії. Імунітет запобігає важкому перебігу хвороби.

Вакцинуватися безкоштовно можна у кабінетах щеплень закладів охорони здоров’я.

Вакцинація дітей.

Згідно з національним Календарем профілактичних щеплень, для вакцинації дітей проти дифтерії, кашлюку, правця на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), для ослаблених дітей, так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом.

Ці вакцини використовуються для щеплення дітей до 6 років 11 місяців 29 днів.

Вакцинація від дифтерії здійснюється у:

2 місяці (перше щеплення),

4 місяці (друге щеплення),

6 місяців (третє щеплення). У 18 місяців проводиться ревакцинація.

Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП),

У 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-м).

Щеплення дітей до 7 років з порушенням Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти кашлюку до 6 років 11 місяців 29 днів.

У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти кашлюку дитиною до 6 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку.

Дітям, старшим 7 років, та дорослим, які раніше не були щеплені або не мають даних щодо вакцинації, проводять щеплення АДП-м триразово.

Ревакцинація дітей віком 15 –18 років, які отримують щеплення поза цим Календарем, здійснюється з мінімальним інтервалом у 3 роки після останнього щеплення для профілактики дифтерії та правця.

Вакцинація дорослих.

Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-м у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією через кожні 10 років.

Центр громадського здоров'я України нагадує, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах.

Українців закликає вакцинуватись і Міністерство охорони здоров'я.

"Ми ведемо активну комунікацію з департаментами охорони здоров’я в регіонах, щоб на місцях посилили нагляд за дифтерією.

Найголовніше – це проактивна робота медиків на місцях, які повинні бити на сполох і закликати до вакцинації усіх дітей і дорослих!" – наголосила Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

За її словами, наразі лише 60% малюків провакциновано проти дифтерії, дорослих – лише 50%.

"Вакцини є – вимагайте у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта", – закликала Зоряна Скалецька.

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