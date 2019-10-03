Михайло Радуцький: "Якщо в нас буде війна з МОЗ – це програш президента і мені краще піти"

Голову парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького називають людиною, котрій команда президента довірила медицину в країні.

А нову міністерку Зоряну Скалецьку – його кандидатурою, пригадуючи в тому числі його знамениту смс-ку в Раді.

"Українська правда. Життя" пішла до Михайла Радуцького на тривалу розмову, на яку нам знадобилося дві зустрічі.

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У першій частині бесіди ми говоримо про:

карт-бланш на медицину,

конфлікт в МОЗ,

лікарське самоврядування,

як призначали міністра,

"своїх людей",

інтереси "великої фарми",

комунікаційний хаб між міністерством і комітетом Верховної Ради,

побудову роботи в комітеті.

ПРО КАРТ-БЛАНШ НА МЕДИЦИНУ

– За інформацією з наших джерел, у вас повний карт-бланш на те, що буде відбуватися з медициною в країні. Це правда?

– Вашим джерелам видніше, я не знаю. Є комітет Верховної Ради, який має займатися законотворчою діяльністю в межах своїх повноважень. Якщо з цього боку – так, я голова комітету.

– Але в попередніх своїх інтерв’ю ви говорили, що президент вам довірив (медицину в країні – УП)…

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– Те, що довіряє, і те, про що ви питаєте, трошки інше.

Президент дослухається до моєї думки. Коли я чиєїсь думки дослухаюсь, це означає, що я довіряю цій людині.

– Є ваші поради, які уже втілені й президент дослухався?

– Ще рішень не було. Є президентська програма, програма партії.

Я був лідером думки у питаннях, які стосуються медицини. Мене слухали, і в програмі мої зауваження були прийняті.

– Ви погоджуєтеся, що ваше слово має більшу вагу, ніж прем’єрське?

– Я працюю в сфері охорони здоров’я 28 років. Більше, ніж прем’єрське… Це вже провокативне питання. В нас різні повноваження. Ми дві різні гілки влади.

Я голова комітету, який відповідає за законодавчу гілку владу, прем’єр – виконавча влада.

Я голова комітету, який відповідає за законодавчу гілку владу, прем’єр – виконавча влада

ПРО КОНФЛІКТ В МОЗ

– Ви в курсі нинішньої ситуації в МОЗ? Держслужбовці висловили протест проти дій нової команди Зоряни Скалецької.

– Не буду коментувати. Я до виконавчої влади не маю відношення. Це питання до міністра. Мене намагаються вплутати в цю історію.Це управлінські речі.

– Ви чули аудіозапис?

– Навіть не хотів. Аудіозапис, зроблений кимось, і це внутрішня справа МОЗ, не слухав принципово. Читав статтю на вашому сайті.

– Статтю ви читали, стенограму бачили.

– Але не хочу обговорювати. Це не конфлікт, це "притирка". Це моя особиста думка. І це не має відношення до політичних чи якихось системних речей.

Прийшли нові люди, вони мають своє бачення, люди, які працювали в іншій команді, мають своє бачення.

Тим паче, Зоряна сказала, що реформу зупиняти не будемо, в неї нема такого наміру. Будуть виправляти недоліки.

Тому це внутрішній конфлікт МОЗу і не розумію, чому туди мають втручатися інші гілки влади.

Те, що стосується закупівель, в мене інша інформація.

По закупівлі машин є лист СБУ, який вказує, що є корупційна складова в закупівлі машин, що ТЗ прописане під одного виконавця і було прохання СБУ втрутитись у ситуацію.

СБУ і машини "швидкої": міністр МОЗ та її радник звинувачують чиновників міністерства у корупції

Я не вважаю, що це зупинка закупівель. Там є проблема. Нещодавно президент дарував машини Фонду Ахметова. Ті ж машини там були куплені по 1 млн 860 тис, а області за державні гроші збирались купляти чомусь набагато дорожче. Це з вашої стенограми.

На деякі речі я не знаю відповіді, але там де є листи… По Інституту раку, закупівлях машин, це я точно знаю. Цей лист не є засекреченим.

– Ми можемо його побачити?

– Надішліть звернення у Міністерство охорони здоров’я. Я вчора дивився брифінг, там його показали.

– Але тексту ми не бачили.

– Там нема ніякого підводного каміння. Є підозра, що там можуть бути корупційні складові. Субвенцію направили на 6 областей, а ці області проводять тендери по закупівлях. І в умовах тендеру є проблеми…

– Тобто це питання до місцевих керівників?

– Це питання до закупівлі за державний кошт. А хто там крайній – ні я, ні Рада, ні Кабмін – не є силовими структурами. Це питання до СБУ, до ДБР. А якщо високопосадовці мають до того стосунок, то це НАБУ.

– У листі СБУ про що конкретно йдеться?

– Що є підозра про корупційну складову, якщо в одному реченні.

– Але ким? Яким органом?

– Дивіться, якби були підозри, там було б сказано ким. Там є аналітична оцінка тендерних умов, по яких ми бачимо, що може бути так. Цей лист є в МОЗ, в Офісі президента і Верховній Раді. Засідання по закупівлі "швидких" ми будемо проводити, бо є лист СБУ.

ПРО ЛІКАРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

– У стенограмі є слова державного експерта Євгена Гончара та Оксани Сухорукової, яка очолює директорат медичних послуг. Вони розповідали, що Ольга Голубовська, яка була однією з тих, яких ви рекомендували…

– Якщо ви запитаєте всіх хворих про хвороби, які лікувала пані Голубовська, вам скажуть, що вона знаний фахівець з інфекційних хвороб. Крапка. Що вона там каже?

– І Гончар, і Сухорукова кажуть, що пані Голубовська просила включити лікарський засіб вартістю 4000 доларів...

– Я розумію, про що ви говорите. Думаю, пані Голубовська вам на нього відповість.

Я не є лікарем навіть за фахом. Не можу вам коментувати.

Я знаю іншу історію, коли японські ліки мали закуповуватись в Україні за 4000 доларів, а Діма Шерембей пішов і домігся, щоб їх продавали за 1700. Таких історій багато.

Що це за ліки? Чесно не знаю. Не є фахівцем. Я є фахівцем у сфері організації охорони здоров’я.

Хтось каже, що дженерики – це погано. Коли мені за кордоном лікар виписує ліки, я купую дженерик, бо він дешевший.

– Ви як політик і голова парламентського комітету, плануєте якось реагувати на ці речі?

– Є заява лікарів, на яку має реагувати лікарське товариство. Тому ми наполягаємо дуже швидко прийняти закон про лікарське самоврядування.

Щоб ніхто з нефахівців чи державних діячів не втручався в роботу лікарів. А тільки дивитимусь за законодавством.

В Україні лікарі і так не дуже захищені, а ще вони раз на три роки ходять в ДОЗ отримати підтвердження категорії.

У всьому світі є лікарське самоврядування.

– Як ви його бачите?

– Законопроект буде на громадському обговоренні і ви все побачите, бо це довгий закон на 17 листів. Але це справжнє лікарське самоврядування.

Лікарі мають самоорганізуватись: або робити лікарські палати по напрямках, або асоціації лікарів і медсестер по напрямках. Вони мають запропонувати ліцензійні умови для лікарів, як йому підвищити свою кваліфікацію.

Коли я спілкувався з Младеною, заступницею міністра, ми мали деякі розбіжності у поглядах, але попри це, вона також виступає за лікарське самоврядування.

– Коли цей законопроект буде внесений до Ради?

– Плануємо у цьому році, у нас немає часу на роздуми.

ПРО ТЕ ЯК ПРИЗНАЧАЛИ МІНІСТРА

– Хто пропонував Зоряну на посаду міністра?

– Фракція "Слуги народу".

– Від когось же пішла ініціатива.

– Зоряна працювала в різних групах МОЗу.. Здається, вона з Ковтонюком навіть в РПР працювала.

Коли я був заступником голови КМДА, Зоряна до нас приходила та кишки виймала, в хорошому сенсі.

Вона знавець медичного права і я вважаю, що президент з прем’єром не помилились.

– Так а люди якісь ініціювали? Казали, що це ви, ще й ваша знаменита смс-ка в Раді...

– Я вже пояснював цю смс-ку. Яке було запитання, така була відповідь, в тому самому стилі.

Я вам більше скажу: Гончарук – це моя людина. Перед тим, як його підтримували в залі, кожен з міністрів, прем’єр, СБУ, прокуратура приходили на обговорення. Там не було одностайної думки ні по одній з кандидатур, крім соцзахисту.

Я був присутній на усіх співбесідах по кандидатурах, що приходили до президента по МОЗ. Вдячний президенту, що він не повторив помилки минулої Ради, та погоджував такі питання зі всіма гілками влади.

Ми були разом з Петренком (Олег Петренко, нинішній очільник Національної служби здоров’я – УП).

Також був Максим Перебийніс, наш депутат від 212 округу. От про Максима я казав, що цю людину знаю, я з ним працював, але не знаю, яким він буде міністром. Але це дуже порядна людина. Зізнаюся. Було б смішно, якби я того не сказав, бо людина 20 років працювала в "Борисі". З фельдшера почав і закінчив завідувачем відділення реанімації.

Він би був дуже слабким міністром, чесно кажучи. Я це знаю. Він дуже гарний депутат і лікар, але він дуже м’який.

– А що з Олегом Петренком сталося? Його ж називали одним з найімовірніших, хто очолить МОЗ. Ви були на співбесіді.

– Він не довів президенту, що його бачення системи охорони здоров’я співпало з баченням усіх інших.

На цій співбесіді ж не тільки я і президент був. Там було багато людей. Майбутній прем’єр-міністр був Гончарук, він приводив Петренка, він його представляв.

Перебийноса представляв я.

– Зоряну хто представляв?

– Андрій Єрмак (помічник президента – УП). Сьогоднішній президент і Офіс президента – я розумію, що важко це почути – але нема в команді прямого лобіювання. Якщо ти знаєш людину і щось про неї кажеш – це слухається. Але все одно рішення приймається не тому, що ти представив цю людину.

Не було ситуації, коли б Гончарук сказав: "От Петренко". Якби так було, він мав би стати міністром. Мені Гончарук сказав, що Петренко відмовився і треба шукати іншу кандидатуру.

– Коли були кандидатури на посаду міністра охорони здоров’я, вони одразу казали, що своїми заступниками я бачу таких-то людей?

– Ні, вони казали, що хочуть в міністри з правом формувати свою команду.

– Усі кандидатури так казали?

Усі, крім одного. Всі інші так казали, і це нормально.

Уляна теж казала: "Або ви мені даєте сформувати свою команду, або я працювати не буду".

Я її підтримую в тому. Якби мені сказали, що моїми помічниками будуть конкретні люди, я відповів би так само. Ми маємо нести відповідальність за цих людей.

Єдине, що було сказано Гончаруком: "Команду формуєте, але у мене є право вето як прем’єр-міністра на когось". Але якщо ти використовуєш право вето, то маєш запропонувати іншу кандидатуру. Це в усіх міністерствах так, не тільки в МОЗі.

– Чому так довго обирали міністра? Одна кандидатура, друга, третя… Якесь прокляте міністерство було.

– Ви не знаєте, скільки обирали інші кандидатури.

– Ви маєте на увазі, що це в публічний простір не вийшло?

– Я вважаю, що має бути не "наші джерела кажуть", як відбулось на "Інтерфаксом" з заявою Богдана.

Чи з Сонею Кошкіною, коли вона написала, що точно знає - Степанов (Максим Степанов, екс-очільник Одеської ОДА – УП) міністр. Я прокоментував це з посмішкою: "Соня, здай своє джерело, хочу знати, хто вже призначив міністром Степанова, піду до президента з’ясовувати".

Чи Коломойський сказав, що Шипко (Андрій Шипко, екс-депутат – УП) буде міністром охорони здоров’я.

Коли людина не погоджена і це виноситься в публічний простір – це якщо хочеш нашкодити. Якщо тебе не хочуть бачити на посаді – на деяких сайтах, на вашому такого не бачив – виходять різні матеріали.

– А чому Павло Ковтонюк не став міністром? Він ніби теж розглядався, ні?

– Ні, не розглядався. Було в декого з команди бажання спробувати Супрун залишити. Так, це було.

– А чому не захотіли?

– Не можу сказати. Це ж колективне рішення. Це не було голосування. Голосували на фракції, коли вже була 100% визначена кандидатура.

По всіх були суперечки: десь більші, десь менші. Думаю, самі здогадуєтесь, по кому були найбільші. Точно не Зоряна. У фракції враховують думку кожного.

Я немолода людина і знаю багато політичних сил, і те, що я чув з розмов про ситуацію в фракції "Слуга народу", повністю відрізняється.

Всі думають, що законопроекти не обговорюються. Ви повірити не можете, які "бійки" йдуть на фракції по кожному законопроекту. Але в зал виходить лише те, що прийнято після завершення суперечок.

ПРО РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА "СВОЇХ ЛЮДЕЙ"

– Є інформація, що частину заступників і радників, які отримала Зоряна Скалецька, нарадили їй ви.

– Ви хочете почути мою думку - це смішно.

– У кількох інтерв’ю пані Зоряна підтвердила, що саме ви порадили їй Михайла Загорійчука, Ольгу Голубовську і Олександра Чумака. Це було в двох інтерв’ю – strana.ua і lb.ua.

Ви радили цих людей чи ні?

– Strana.ua – це не до мене. Я не читаю такі сайти. Вас читаю. "Страну" навіть коментувати не хочу.

– Лівий берег?

– Там не було такого. Ми разом з Сонею Кошкіною читали це інтерв’ю.

Зоряна фахівець з медичного права. А я все життя провів у медицині. Коли мене запитали, хто в нас в країні знається на інфекційних хворобах, на епідемічному контролі, Голубовська була одним з 10 прізвищ, які я назвав.

Я ще називав Іпатову.

– Кого ви ще називали?

– Вам всі 10 перерахувати?

– Так.

– Іпатова, Шостак, Голубовська, в мене є запис, якщо хочете, потім додам. Фахівців таких, як Голубовська, в країні не так багато.

– Олександра Чумака ви називали?

– Взагалі Сашу Чумака не називав. Хоча, він той, хто спромігся в у МОЗі Раїси Богатирьової збити людину, яка сиділа на схемах в МОЗ.

Пропонувати його... Ні, не було такого питання.

Загорійчук, хірург в Інституті Шалімова. Я з ним знайомий, але я б вам більше повірив, якби ви питали, чи пропонував я Зоряні Семиволоса. Про нього я більше знаю. Коли я був заступником КМДА, це була людина, яка в той час ще з Тіхоновим і Кондрацьким збили пана Щепотіна з Інституту раку.

Після того я пропонував Семиволосу очолити Київський міський діагностичний центр, він був в занепаді, а тепер це найсучасніший діагностичний центр Києва. Коли Семиволос почав розглядатись на заступника міністра, я не міг не підтримати.

– Ви сказали, що не радили Чумака....

– Що означає "не радив"?

– В якості заступника міністра… Я здивувалася, бо в інтерв’ю пані Зоряни…

– Я його не радив в заступники, а в радники як фахівця, який працює в фармі та має великий досвід. З ним треба радитись, бо готується закон про ліки.

Таких фахівців в Україні мало, ну, ще Філя Жебрівська. Я радив кількох людей.

Подобається фаховість Дмитра Шимківа, він в "Фармаку" зараз працює. Є дуже мало людей в Україні, які знають фарму.

– В інтерв’ю "Лівому берегу" Зоряну питали, як Михайло Загрійчук з’явився в її команді. Вона сказала, що "Михайло Борисович" запропонував їй кількох представників медичної спільноти.

– Я більше пропонував Семиволоса.

– А Загрійчука?

– Я перерахував десь прізвищ 15 з лікувальної роботи. Скоріш за все, Загрійчук… Я не пам’ятаю, може, й називав його. Бо на керівній посаді, заступника, має бути людина з вищою медичною освітою.

Не виключаючи того, що міністр у нас немає вищої медичної освіти, і я теж. Заступник, який опікується лікувальною справою, найперше має бути фаховим лікарем, а потім вже адміністратором.

– Дмитро Раімов – друг вашої родини.

– В мого сина в зв’язку з його бізнесом друзів як Дмитро Раімов, думаю, десь 100-200. Дмитро Раімов, це дійсно фахова людина. Я власника вашого сайту знаю більше, ніж Дмитра Раімова.

– Тим не менше, це друг вашої родини?

– Якщо казати, що це друг мого сина, то так.

Записуйте, Іра Литовченко (гендиректор директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ – УП) – також моя людина, якщо за вашою логікою.

– Як вона може бути вашою людиною?

– Ще до того, як була призначена пані Зоряна, ми зустрічалися з Ірою Литовченко і спілкувались про стан справ в МОЗі. І я їй казав: "Іра, зможеш бути в команді, бо ви робите це гарно, є багато прорахунків, але в цілому ідея правильна".

Іра сказала: "Так, я хочу працювати в команді". Тому по вашій логіці Литовченко – теж моя людина.

– Іра прийшла за конкурсом.

– А пані Зоряну обирала фракція. Іру я знаю ще з фонду "Таблеточки" і вважаю, що це дійсно фахова людина. Я вже жартую, що це "люди Радуцького", з Литовченко я теж спілкувався.

І з Младеною (Качурець. нинішня заступниця міністра охорони здоров’я, працювала в команді Уляни Супрун - УП) спілкувався. Фахові люди.

По інших не знаю. Все, що там зараз в цій площині говорять… Не знаю Сухорукову, Халєєву… (Оксана Сухорукова та Анастасія Халяєва, працюють у МОЗ з командою Супрун - УП)

З Арсеном (Жумаділовим, гендиректор ДП "Медичні закупівлі України", новоствореного органу, який має займатися закупівлями ліків - УП) спілкувався з держзакупівель. Дуже фахова людина.

ПРО ІНТЕРЕСИ "ВЕЛИКОЇ ФАРМИ"

– Я повернуся до Олександра Чумака, оскільки ви радник президента з медичних питань. Наші джерела кажуть, що ви дуже хотіли, щоб він був заступником.

– А яке відношення до заступників міністра має президент?

– Поясню конкретно за пана Чумака. Наші джерела стверджують, що українські фармацевтичні компанії інвестували у передвиборчу кампанію.

– Вже відповідь вам даю. Можу просто зараз набрати пана Углаву чи пана Ситника (Артем Ситник, керівник НАБУ, а Гізо Углава – його перший заступник – УП) і зробити разом з вами офіційну заяву, що такі речі…

– Ви ж розумієте, що я не можу свої джерела розкривати.

– Я готовий зробити заяву, що є інформація, про якусь фармацевтичну компанію, яка вклала великі гроші поза законом в передвиборчу кампанію перших осіб країни. Це злочин. І я прямо зараз готовий набрати пана Ситника...

– Якщо хочете – робіть.

– Ви розумієте, що зараз кажете? Це сильне звинувачення. Найдешевша в світі передвиборча кампанія – оця. Якщо ви про ЄС (партію Петра Порошенка "Європейська солідарність – УП)... Скільки коштує наша кампанія – я знаю. Я ні копійки не вкладав.

Джерела не вам мають щось казати, а піти в НАБУ і написати заяву. Чому джерела цього не роблять – цікаве питання. Я готовий приймати участь в його з’ясуванні.

– Ок. Чому я так кажу – пан Чумак має стосунок до "Інтерхіму", це фармацевтична компанія.

– І до "Фармака", наскільки мені відомо.

– Я запитаю вас як радника президента і як політика: чи ви вважаєте, що така людина може бути радником міністра і претендувати на посаду заступника міністра? На мою думку, це прямий конфлікт інтересів.

– Чому? Так само можна сказати, що я був власником клініки "Борис". Чи має право людина, яка була власником клініки "Борис", опікуватися державною системою охорони здоров’я? Це ж конфлікт інтересів. Але я продав "Борис".

Кожна людина до того, як прийшла на посаду, десь працювала.

– Тобто ви не вважаєте це конфліктом інтересів?

– Якби він зараз працював в цій компанії – це конфлікт інтересів, погоджуюсь.

Якщо він буде призначений і пані Зоряна захоче його бачити заступником міністра, то людина проходить спецперевірку, підписує папери, розуміє, що в разі чого в неї буде кримінальна відповідальність.

За вашим підходом, то я теж маю конфлікт інтересів. Президент України був власником шоколадної фабрики, новий президент був співвласником 95 кварталу.

– Наші джерела кажуть, що пан Чумак уже цікавився у МОЗ, як включити препарати "Інтерхіму" до програми "Доступні ліки".

– Де заява про злочин? Це злочин. Є компетентні органи, які мають розбиратись.

Я завжди підходжу до всіх з позиції невинності. А є люди, які підходять з позиції "він поганий". Злочин – має бути покарання. А розповідати можна про все що завгодно.

ПРО КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ МІЖ МІНІСТЕРСТВОМ І КОМІТЕТОМ

– Тут сидить пан Дмитро Раімов, який відповідає як за усю комунікаційну політику міністерства, так і комітету.

– Мабуть, я не знаю.

– Хіба ні? Була ж заява…

– Він у мене працює? Раімов не є моїм радником і у мене не працює. Це питання поставте міністру, він її радник.

– Ну, ми ж через нього домовлялися з вами про інтерв’ю.

– До мене звернувся радник міністра, який попросив про інтерв’ю "Українській правді". Поважаючи "Українську правду", не відмовив.

– Тобто не буде єдиного інформаційного хабу комітету і міністерства?

– Прийде пані Зоряна, ми ще вивчаємо. Якщо пані Зоряна доведе всьому комітету – це не моє особисте рішення – що такий хаб потрібен, він буде. Якщо не доведе – його не буде.

Я вважаю, якби в пані Уляни не було війни з комітетом, то реформа уже й закінчилась. Це моя особиста думка.

Якщо в нас буде війна з МОЗ – це програш президента і мені краще піти.

– Ви не вважаєте, що є певні нестиковки для створення єдиного хабу? Ви законодавча гілка влади, а МОЗ – виконавча.

– Ціль у законодавчої і виконавчої гілки влади – одна.

Чи ви вважаєте, що правильно буде, якщо ми прийматимемо закони, не питаючи МОЗ?

Чи краще, що ми спілкуємося і розробляємо разом законопроекти?

Я вважаю, що краще, коли МОЗ співпрацює з комітетом.

Гірше, коли не працює. І ми це з вами бачили останні 5 років. Ми маємо приймати тільки ті закони, які можна виконати.

– Знайшла дописи Раімова, де він себе називає комунікатором від комітету здоров’я нації. Це його самодіяльність чи між вами є домовленість?

– Всі "творчі люди", домовились, у нас була мета - сказати громадскості, що в нас немає війни такої, як бачили раніше між комітетом і МОЗом.

Ми заявили про готовність зробити певний інформаційний хаб. Думаю, про це думав Раімов, коли робив дописи.

– Не було домовленості, що він комунікує за комітет здоров’я нації і за вас?

– Ні. Депутати в мене вже питали, коли буде спільний хаб, бо налаштовані на співпрацю, а не на війну.

– Як, за вашими даними, Раімов з’явився у команді Зоряни? Це порада від вас, чи від когось іншого?

– Це краще запитати в МОЗ. Мета комітету – допомагати МОЗу. Нам лише представили радника з комунікації.. Коли людина працює радником міністра, та робить це якісно - ми співпрацюємо.

– Це не ви порадили його Зоряні?

– Зоряна дуже самостійна. Є люди, робота яких на цьому ринку (комунікацій – УП) мені подобається. Це Fedoriv Hub, Belka Strelka. Їх я б порадив.

МОЗ планує велику стратегію національної стратегії і мене запитали, кого б я порадив - це були ті дві агенції.

Раімова я знаю. Не буду казати, що ніколи не бачив його. Знаю його по кільком проектам, де він сильно відбивався.

Наразі в МОЗ є скандальна ситуація.

Ми розуміли, що таке буде, і по комітету. Йде боротьба: хтось боїться, що ми будемо згортати реформу; хтось вважає, що будемо продовжувати реформу. У нас шпагат. Половина населення вважає, що за все, що робили, треба умовно стріляти, а друга – що пам’ятник ставити. Тому нам потрібні фахові комунікатори.

– Ви до чого більше схиляєтесь?

– Ні до чого. До 49 статті Конституції, що кожен громадянин України має право на якісну медичну послугу.

ПРО ПОБУДОВУ РОБОТИ В КОМІТЕТІ

– Запитаю про комітет. У нас є інформація, що ви не хотіли, щоб Оля Стефанишина (екс-заступниця Уляни Супрун та нинішня депутатка від "Голосу") стала вашою заступницею в комітеті.

– На установчих радах між фракціями була домовленість, що має бути перший заступник відданий опозиції і секретар має бути не від "Слуги народу". Не знаю, регламент це чи ні.

По Олі Стефанишиній я одразу знав, що вона піде в цей комітет. 26-го серпня зателефонувала Оля і ми розмовляли, як будемо працювати.

Якби Оля в цій розмові сказала: "А можна я буду заступником голови?", тоді б я міг розповісти, хотів би чи не хотів. Знаю точно, що "Батьківщина" хотіла свого заступником. Точно знаю, що ЄС хотіла, щоб був їх секретар.

Якби я того хотів чи не хотів, маючи стільки голосів, ми б могли щось зробити. Може, й була якась пропозиція від "Голосу" комусь з тих, хто на засіданні вирішував, що і як.

– А Дубіля (Валерій Дубіль, нардеп від "Батьківщини" – УП) ви хотіли в заступники?

– Ні. Я хотів, щоб усі заступники були від "Слуги народу". Розумію, що це неможливо, але так було б зручніше, легше.

Але на нинішній день можу сказати, що ми з Олею сьогодні працюємо більше, ніж зі "Слугою народу". Бо правки до закону "Про публічні закупівлі" писали разом. Компроміс ми з нею навчились знаходити.

Більше скажу. По МОЗу ми з нею теж спілкуємося і домовились, що в цій ситуації відходимо взагалі, це не комітет, хай МОЗ сам розбирається. В комітеті заступник, якщо не перший заступник, настільки нічого не міняє…

– У публічному просторі дивно бачити там пана Дубіля, чиїм помічником є Дмитро Підтуркін, який був при Богатирьовій.

– Це питання задайте Юлії Володимирівні і фракції "Батьківщина", чому вони делегували пана Дубіля в цей комітет, чому вони на погоджувальних радах домовились, що він буде заступником, а про помічника питайте пана Дубіля.

У мене є законні підстави не пустити Дубіля в комітет чи заборонити йому брати в помічники пана Підтуркіна?

– У вас є більшість.

– Але більшість не голосує за помічників. Є речі, про які фракція домовилась. Я в тому участі не приймав.

– З ким ви радитесь у питаннях медицини і кому довіряєте?

– Олександр Квіташвілі, Зоряна Скалецька, Максим Перебийніс, Оксана Дмитрієва. Раджусь з Андрієм Гуком, іноді з Цимбалюком, Оксаною Мусенко. Це по медичних питаннях.

Радився Ковтонюком, щоб зняти це протистояння. Ми були разом на ефірі і не побилися, це стосовно того, вороги ми чи ні.

– Враховуючи, що зараз виконавча і законодавча влади в нас – єдина команда…

– Воно для мене як свято якесь, бо останні 5 років я бачив трошки інше.

– У цій команді за ким останнє слово у стратегічних питаннях по медицині? Є центр прийняття рішень, який збиратиметься?

– У нас є монобільшість, тому коли рішення приймається, воно приймається трьома гілками влади: Верховна Рада, президент і уряд. Це дуже корисно, бо потім ніхто з цих трьох не може сказати: "А це не ми, це "Батьківщина", бо це їхня квота".

Якби такого не було, не думаю, що я б погодився очолити комітет.

– Щоб прийняти важливе стратегічне рішення, хто буде збиратися за столом?

Представники комітету, Верховної Ради, МОЗ і, скоріш за все, прем’єр Гончарук, і Офіс президента, і якщо це глобальне рішення, то президент.

– Чи є якісь перші дедлайни, по яких дивитимуться перші результати команди? По МОЗу, наприклад.

– 100 днів, як і всюди. Для МОЗ це дуже мало, але 100 днів, так 100 днів.

– Ок, а які KPI ефективності роботи?

– Наш прем’єр дуже любить KPI ставити. Дуже фахово до того відноситься. В МОЗ є прапорці, по яких вони працюють.

Якщо ми приймемо програму дій уряду, це і є відлік часу для МОЗ, для всього уряду. Якщо уряд цю програму прийняв, значить, і відповідати від буде за всю програму.

– Які прапорці стоять в Зоряни як в міністра? Що вона має виконати?

– Стоїть один прапорець – доступна високоякісна медична допомога для всіх верств населення.

– Але ж цей прапорець не виміряєш за 100 днів.

– Є речі, які має міністерство зробити дуже швидко. Наприклад, проблеми з фінансуванням, забезпечення ліками, початок роботи реформи вторинної ланки.

Ми всі закупівлі маємо почати проводити через державну закупівельну агенцію. Я спілкувався на минулому тижні з Арсеном. Навіть не очікував, що будуть такі враження про цю людину. Це до того, чи має стара команда піти, чи ні. Якщо людина фахова…

І ще один великий KPI, на якому наполягає і Федоров, і Дубілет (Михайло Федоров та Дмитро Дубілет, відповідають у нинішній владній команді за цифрову трансформацію України - УП), і Гончарук і президент – це eHealth. А без нього реформа буде важко далі йти.