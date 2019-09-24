Дії нового керівництва МОЗ загрожують реформі – відкритий лист працівників до прем'єра

Працівники МОЗ виступили з відкритим листом до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо ситуації, яка відбувається в міністерстві.

Про це на своїй Facebook сторінці пише Генеральна директорка директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.

"Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні.

Завдання державних службовців МОЗ України — працювати на благо кожного громадянина, розробляти і втілювати рішення, що мають поліпшити доступ до якісної медичної допомоги для кожного з нас.

Обов’язок державних службовців — діяти в межах і у спосіб, визначений чинним законодавством України.

Тиск на керівництво директоратів — приклад політичних репресій.

Тобто, для того, щоби вам запропонували звільнитись "по-хорошому", достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям"", — йдеться у заяві.

Заява працівників МОЗ вийшла після розмови з заступником міністра МОЗ Михайлом Загрійчуком. Аудіозапис розмови опинився в розпорядженні УП.

Своїм відкритим листом до керівника Уряду працівники хочуть привернути увагу Президента і Парламенту до того, що обіцяні українцям зміни фактично на межі зриву.

За словами Литовченко, робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні, зокрема:

не підписують навіть документи щодо закупівель та поставки ліків для важкохворих пацієнтів; блокують закупівлі машин екстреної медичної допомоги в пілотних регіонах, через це вони в наступні роки не зможуть закупити машини екстренки, в тому числі Донецька область, де ведуться бойові дії; призупинено процес автономізації Інституту раку, Інституту серця, ОХМАТДИТ, Інститут дитячої кардіології ім. Ємця. Послуги у цих закладах мають з 2020 року стати доступними для всіх у межах Програми медичних гарантій згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"

блокують всі нормативні акти, необхідні для вчасного запуску наступного етапу медичної реформи на вторинці і третинці (на рівні амбулаторної та спеціалізованої медичної допомоги);

блокують всі нормативні документи та рішення для нормальної роботи Національної служби здоров’я — це забезпечення нормальної роботи та фінансування понад 1000 медичних закладів первинки та програма "Доступні ліки"; не затверджується реєстр цін на Нацперелік, що дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби, які закуповуються медичними закладами самостійно через систему Prozorrо, завдяки якому заклади зможуть забезпечити більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів під час лікування в стаціонарі.

"Ми готові до відкритого діалогу на умовах професійності та прозорості.

Тож відкрито звертаємося до Прем’єр-міністра та просимо його стати посередником у такому діалозі у найбільш стислі терміни для продовження реалізації медичної реформи", — пише Литовченко.