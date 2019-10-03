Чому потрібно швидко прийняти закон про лікарське самоврядування. Пояснює Радуцький

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3 жовтня 2019

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький наполягає, що треба дуже швидко прийняти закон про лікарське самоврядування. 

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді. Життя.

Михайло Радуцький, фото Ельдара Сарахмана

За його словами, це потрібно, щоб "ніхто з нефахівців чи державних діячів не втручався в роботу лікарів. А тільки дивились за законодавством": 

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"В Україні лікарі і так не дуже захищені, а ще вони раз на три роки ходять в ДОЗ отримати підтвердження категорії. 

Лікарі мають самоорганізуватись: або робити лікарські палати по напрямках, або асоціації лікарів і медсестер по напрямках. Вони мають запропонувати ліцензійні умови для лікарів, як йому підвищити свою кваліфікацію". 

На уточнення, що саме передбачатиме це самоврядування, Михайло Радуцький відповів, що законопроект буде на громадському обговоренні і там усе буде. Це "довгий закон на 17 листів". 

Законопроект планують внести в Раду уже цьогоріч.

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