Назвали лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Хто отримав та за що

Нобелівський комітет визначився з лауреатами Нобелівської премії з фізіології та медицини.

Ними стали американець Вільям Кейлін молодший, британець Пітер Редкліфф та американець Грегг Семенза за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".

Американець Вільям Керрі молодший, британець Пітер Редкліф та американець Грег Семенза стали лауреатами Нобелівської премії за дослідження того, як "клітини відчувають доступність кисню та адаптуються до неї".

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Суть дослідження

Тварини потребують кисень для того, щоб перетворювати їжу на корисну енергію.

Про фундаментальну важливість кисню було відомо сторіччями, але як клітини адаптуються до змін рівнів кисню, залишалось питанням.

Науковці ідентифікували молекулярні механізми, які регулюють активність генів, як відповідь на зміни у рівні кисню.

Це відкриття має потенціал зрозуміти, як боротись з раком, анемією та іншими захворюваннями.

Нагадаємо, що у 2018 році Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за революційне відкриття в терапії раку.

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