МОЗ відправляє препарати для хворих в регіони. Пацієнти скаржаться на затримку

Майже 4,5 мільйони флаконів препаратів для онкохворих пацієнтів протягом найближчого часу поїдуть у регіони.

Про цей йдеться на офіційній Facebook сторінці Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

МОЗ обіцяє, що в лікарні, найближчим часом, поставлять також препарати для лікування вірусних гепатитів В і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

Ліки закуплені міжнародними закупівельними агенціями ПРООН та Crown Agency за кошти державного бюджету поточного 2019 року.

Найближчим часом міністерство готує оплату закупівель медикаментів за сімома напрямками на загальну суму 17,8 мільйонів доларів США", – йдеться у пості міністерства.

Пацієнтські організації повідомляють, що МОЗ довгий час не підписувало наказів, від яких залежало постачання цих життєво необхідних ліків.

Через це організації 9 жовтня влаштували мітинг під назвою "МОЗ досяг дна" з вимогою розблокувати закупівлю ліків в МОЗі.

"Ситуація стає критичною – деякі ліки пацієнти потребують негайно, натомість вже місяць не можуть їх отримати, тому що Міністерство охорони здоров'я блокує закупівлі.

Пацієнти звертаються до Кабміна з проханням допомогти їм вижити!", – йдеться у пості заходу.

Як стверджує засновник благодійного фонду 100% життя Дмитро Шерембей, це абсурдно, що лише в результаті акції керівництво МОЗ починає підписувати документи на закупівлю ліків.

"Ми ходили, просили, зустрічались. Це все не справляло жодного враження. Але як тільки ми вийшли на вулиці та звернулись до прем'єр-міністра України, документи підписали.

Якщо це мотивує міністерство за добу підписати все необхідне, то ми готові виходити на вулиці щодня. Але хотілося б, щоб мотивацією була життя людей", – каже Шерембей.

Засновник фонду також зазначає, що втручання голови комітету (Михайла Радуцького – УП) теж мало стимулювати підписання документів.

Радник президента Володимира Зеленського з медичних питань і голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в коментарі УП не підтвердив і не заперечив своєї участі в підписанні документів:

"Це була командна робота", – зазначив він.

Шерембей додає, що підписання документів вночі не є гарантією того, що ліки скоро будуть в аптеках.

"Спочатку ліки потраплять на склади, потім їх будуть вантажити, потім розвозити. Це займе ще тиждень-два. Документи на постачання мали бути підписані в кінці серпня", – зауважує засновник фонду.

Заступник міністра Андрій Семиволос в коментарі УП повідомив, що документи були підписані ще в понеділок, але на питання, чому вони досі не з'явились на сайті МОЗ, каже звертатись до прес-служби.

"Питайте в пана Раімова", – стверджує Семиволос.

Радник голови МОЗ з питань комунікації Дмитро Раімов у свою чергу каже, що за рішенням Уляни Супрун, всі офіційні документи розміщуються лише за підписом міністра.

"Тому це питання не до прес-служби, а до протоколу канцелярії", – каже він.

Він додає, що тепер потрібні зміни, щоб прес-служба могла швидко публікувати всі офіційні документи.

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