Дофінансовувати медичні заклади повинна місцева влада – Скалецька

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15 листопада 2019

Місцева влада власник закладів охорони здоров'я і має дофінансовувати медичні заклади.

Так міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька  відповіла на запитання щодо заборгованості по заробітній платі медичним працівникам на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

 Зоряна Скалецька

"Всі кошти, які були закладені цього року на медичну субвенцію, яка охоплює й оплату праці медичним працівникам, були повністю перераховані до бюджетів місцевої влади",  сказала вона.

Також міністерка заявила, що через недостатньо відповідальне ставлення місцевої влади до організації роботи закладів охорони здоров'я, відбулась заборгованість по зарплаті в окремих закладах.

"Але не у всіх. Сьогодні на засіданні мають проголосувати на виділення додаткових 700 мільйонів гривень на дофінансування медичної субвенції для покриття заборгованості",  додала вона. 

Скалецька наголосила на важливості праці з місцевою владою для того, щоб вона дофінансовувала те, що повинна, як власник закладів охорони здоров'я в регіонах. 

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