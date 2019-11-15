Дофінансовувати медичні заклади повинна місцева влада – Скалецька

Місцева влада власник закладів охорони здоров'я і має дофінансовувати медичні заклади.
Так міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька відповіла на запитання щодо заборгованості по заробітній платі медичним працівникам на годині запитань до уряду у Верховній Раді.
|Зоряна Скалецька
"Всі кошти, які були закладені цього року на медичну субвенцію, яка охоплює й оплату праці медичним працівникам, були повністю перераховані до бюджетів місцевої влади", – сказала вона.
Також міністерка заявила, що через недостатньо відповідальне ставлення місцевої влади до організації роботи закладів охорони здоров'я, відбулась заборгованість по зарплаті в окремих закладах.
"Але не у всіх. Сьогодні на засіданні мають проголосувати на виділення додаткових 700 мільйонів гривень на дофінансування медичної субвенції для покриття заборгованості", – додала вона.
Скалецька наголосила на важливості праці з місцевою владою для того, щоб вона дофінансовувала те, що повинна, як власник закладів охорони здоров'я в регіонах.
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