Вакцинація має бути обов'язковою – міністерка МОЗ

Основна проблема вакцинації в країні – відсутність довіри.

Про це очільниця МОЗ Зоряна Скалецька розповіла в інтерв'ю Українській правді.

Зоряна Скалецька

"Ключова проблема в імунізації в тому, що ніхто нікому не довіряє.

Не довіряють лікарю: "Навіщо? у мене є інтернет". Не довіряють системі: "Звідки ми знаємо, що ви закупили?"

Довіряють мас-медіа, плакатам, смс від сусідів.

Вакцинація необхідна державі", – стверджує міністерка.

Також вона додала, що підтримує ідею обов'язкового щеплення, але за те, щоб всі люди, які мають побоювання або негативне ставлення, отримали всю необхідну інформацію і, можливо, більше обстежень.

"Треба надавати підтримку людям, що сумніваються, щоб формувати довіру до цієї системи.

Можна багато таких речей зробити. Якщо ви сумніваєтесь, зробімо, наприклад, два додаткових аналізи", – каже Скалецька.

Нагадаємо, що заступник міністерки Андрій Семиволос назвав однією з причин недовіри українців до вакцинації – виникнення наслідків чи побічних дій через щеплення, причиною яких є неправильне збереження і транспортування.

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