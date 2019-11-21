НСЗУ не буде фінансувати трансплантацію у 2020 році

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) не буде оплачувати трансплантацію наступного року.

У 2020 році трансплантацію будуть фінансувати заклади, де вона і буде проводитись.

Про це очільниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила кореспондентку УП. Життя на зустрічі щодо бюджету охорони здоров'я.

Зоряна Скалецька

"Гроші будуть направлятись безпосередньо до закладів. Іншими словами, трансплантологія фінансується субвенцією.

На етапі формування трансплантації кісткового мозку (ТКМ), така модель фінансування буде зручнішою", – пояснила вона.

Міністерка додала, що залишаються невирішеними деякі організаційні питання щодо трансплантації в Україні.

"В нас є питання по типуванню донорів, є питання по взаємодії з міжнародними фондами та проплаті їхніх послуг.

Є дуже багато організаційних питань, деякі з них можуть потребувати дофінансування.

Коли ми налагодимо заклади, процедуру та інше, то можемо потім передавати трансплантологію в НСЗУ", – каже Скалецька

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