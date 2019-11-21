НСЗУ не буде фінансувати трансплантацію у 2020 році

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) не буде оплачувати трансплантацію наступного року.

У 2020 році трансплантацію будуть фінансувати заклади, де вона і буде проводитись.

Про це очільниця МОЗ Зоряна Скалецька повідомила кореспондентку УП. Життя на зустрічі щодо бюджету охорони здоров'я.

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Зоряна Скалецька

"Гроші будуть направлятись безпосередньо до закладів. Іншими словами, трансплантологія фінансується субвенцією.

На етапі формування трансплантації кісткового мозку (ТКМ), така модель фінансування буде зручнішою", – пояснила вона.

Міністерка додала, що залишаються невирішеними деякі організаційні питання щодо трансплантації в Україні.

"В нас є питання по типуванню донорів, є питання по взаємодії з міжнародними фондами та проплаті їхніх послуг.

Є дуже багато організаційних питань, деякі з них можуть потребувати дофінансування.

Коли ми налагодимо заклади, процедуру та інше, то можемо потім передавати трансплантологію в НСЗУ", – каже Скалецька

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