Медреформа 2020: уряд ухвалив програму медичних гарантій

Принцип "гроші йдуть за пацієнтом" тепер переходить ще й на лікарні.

27 листопада Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацює з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.

Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Принцип "гроші йдуть за пацієнтом" тепер переходить ще й на лікарні.

Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України.

Про це повідомляє Кабінет міністрів України (КМУ).

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

"Держава вже оплачує медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом".

Людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно.

Лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплатню.

Тепер нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки, – зазначив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. – Для цього медичні заклади вторинного рівня повинні укласти договори з Національною службою здоров'я України. З 1 квітня програма медичних гарантій діятиме для всіх видів допомоги".

Уряд також ухвалив рішення щодо запровадження госпітальних округів для того, щоб пацієнти мали доступ до якісної та спроможної мережі медичних закладів.

На засіданні 326 млн. гривень було спрямовано на дофінансування медичної субвенції, перш за все на виплату заборгованості заробітної платні лікарям. 233 млн грн виділять додатково на програму "Лікування за кордоном", яка дозволить відправити на трансплантацію за кордон 94 людини до кінця 2019 року.