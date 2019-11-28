"У владі нас недолюблюють, ми їх дратуємо": голова НСЗУ про Радуцького і Скалецьку

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) дратує владу.

Про це голова НСЗУ Олег Петренко розповів в інтерв'ю видання LB.UA

"Для мене фундаментальна цінність – це довіра. Я хочу, щоб Національній службі здоров’я довіряли.

Але довіри нема. У владі нас навіть недолюблюють трохи, ми їх дратуємо", – каже він.

Олег Петренко. Фото: Макс Левин

Він додав, що кілька його спроб переконати політичну команду були невдалими.

"Я кажу про велику політичну команду – це сплав Міністерства охорони здоров’я і парламентського комітету з питань здоров’я нації. Мабуть, не час мені пояснювати цим людям, як воно повинно бути", – пояснює Петренко.

При цьому Петренко наголошує, що НСЗУ абсолютно готова з 1-го квітня взяти на себе зобов’язання в межах програми медичних гарантій, законтрактувати медичні заклади й дати можливість пацієнтам отримати гарантовані державою медичні послуги.

"Я би хотів зняти з себе одну турботу.

Я побачив, який резонанс викликала моя заява про відставку.

Багато людей, яких я поважаю, почали говорити, що це підважує взагалі старт реформи, і може статися катастрофа.

Національна служба здоров’я – це інституція, а не макет із пап’є-маше в натуральну величину. Не переоцінюйте роль Олега Петренка.

Інституція сильна тим, що вона працює за будь-яких умов", – стверджує він.

Також він додає, що лідерство міністра на сьогодні є дуже хаотичним, а НСЗУ робить всю роботу і за себе, і за міністерство.

"Було очевидно, що не можна брати на себе відповідальність за цілу галузь, не готуючись до цього і не маючи команди, приймати запропоновану команду, а потім починати її змінювати.

Зараз ми підходимо до дуже важливої стадії – імплементації реформи. І в цій ситуації міністерство схоже на мурашник – всі кудись біжать з якимись паперами, але насправді суть підмінена лозунгами й пустими балачками", – розповідає Петренко.

Серед ідей, які озвучувала очільниця МОЗ Зоряна Скалецька, Петренко також критикує фіксовану надбавку лікарям.

"Я категорично проти цієї ідеї. Економічна ефективність і конкуренція полягають у тому, що ми нічого не фіксуємо.

В МОЗі живе дуже багато ідей від різних людей. І вони живуть якось автономно, ніхто ними не управляє. Це вже питання до міністра", – каже він.

Петренко зауважує, що розмовляв з головою комітету здоров'я нації Михайлом Радуцьким, що всі речі, які впливають на хід трансформації системи, а тим більше, на те, що стосується фінансування мають узгоджуватись з НСЗУ.

Але процеси продовжувались без їхньої участі.

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