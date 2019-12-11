Щеплення потрібні всім: як змінився перелік медичних протипоказань до вакцинації

В Україні набрав чинності новий наказ щодо змін у переліку медичних протипоказань до вакцинації.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

В Україні набрав чинності новий наказ щодо змін у переліку медичних протипоказань до вакцинації.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

"Потреба оновити цей документ відповідно до світових рекомендацій та передових практик назріла давно, адже у старій версії протипоказання часто були недостатньо клінічно обґрунтовані", – йдеться на сайті центру.







Що змінилось

Раніше, згідно з Наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595, медичні протипоказання до щеплень кожній особі визначала комісія з питань щеплень, яка зараз фактично не працює.

Тепер оновлений перелік враховує сучасні міжнародні рекомендації ВООЗ, CDC, настанови американської асоціації інфекціоністів, узгоджені з австралійськими, канадськими та британськими рекомендаціями щодо профілактичних щеплень під час різноманітних клінічних станів з урахуванням доказової бази.

Медичні протипоказання поділено на абсолютні протипоказання до щеплення та застереження від вакцинації.

Абсолютні протипоказання:

наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини;

вагітність — протипоказано введення живих вакцин (наприклад, КПК);

тяжка імуносупресія/імунодефіцит — протипоказано введення живих вакцин;

гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0° C - протипоказання для рутинної вакцинації.

Проте у наказі зазначено:

Вакцинація під час гострого захворювання не знижує імунної відповіді на введення вакцин та не підвищує ризики виникнення побічних реакцій. Відсутній вплив на формування імунної відповіді на вакцинацію осіб з гострою хворобою з легким перебігом як без, так із підвищенням температури до 38,0° С. Такі стани не є протипоказанням до проведення як планової, так й екстреної вакцинації.

Особи з гострими захворюваннями з лихоманкою вище 38,0 С можуть бути вакциновані, як тільки одужають та не матимуть ознак гострої хвороби.

Виняток:

Реконвалесцент кору. Потрібно відкласти щеплення живими вакцинами на 4 тижні від початку захворювання, що пов'язано з тимчасовим зниженням клітинно-опосередкованого імунітету. Реконвалесцент вітряної віспи. Потрібно відкласти введення живих вакцин на 4 тижні від початку захворювання.

Незначні порушення у стані здоров'я (прорізування зубів, диспепсія, застуда з підвищеною температурою або без), які часто зустрічаються у дітей перших років життя, не є протипоказанням до вакцинації.

Вакцинація людей з можливою алергією до компонентів вакцини.

Яєчний білок у складі вакцини КПК

Вводити вакцину звичайним способом без застосування спеціальних запобіжних заходів.

Залишкова кількість яєчного білка, що може бути присутня в цих вакцинах, є недостатньою для ініціації алергічної реакції.

Особи в анамнезі з анафілактичною реакцією до яєчного білка можуть бути щеплені вакцинами для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи, вакциною проти вітряної віспи. Реципієнти вакцини не мають проходити скринінгових обстежень щодо алергії до яєчного білка

Яєчний білок у складі вакцини проти грипу

Вводити вакцину звичайним способом без застосування спеціальних запобіжних заходів.

Особи з алергією до яєчного білка (в тому числі й ті, у кого розвивалися анафілактичні реакції після вживання в їжу яйця) можуть бути щеплені інактивованою вакциною проти грипу без додаткових заходів застереження відповідно до стандартної практики введення вакцин

Яєчний білок у складі вакцини проти жовтої лихоманки

Якщо результат щодо шкірної проби з вакциною позитивний, вводити малими дозами під наглядом.

Вакцини, що були виготовлені з використанням курячого ембріона, з більшою ймовірністю можуть містити яєчний білок або білки ембріона, що у свою чергу підвищує ризик розвитку алергічної реакції в осіб з алергією до яйця.

Отже, вакцина проти жовтої лихоманки не має рутинно використовуватися в осіб з відомою алергією до яєчного білка.

Желатин (відповідно до вакцини)

Якщо результат щодо шкірної проби з вакциною позитивний, вводити малими дозами під наглядом.

Лактоза у складі АКДП/АаКДП

Вводити вакцину звичайним способом без застосування спеціальних запобіжних заходів.

Дріжджі у складі вакцини проти гепатиту В

Якщо результат щодо шкірної проби з вакциною позитивний, вводити малими дозами під наглядом.

Латекс (відповідно до вакцини)

Вводити вакцину звичайним способом без застосування спеціальних запобіжних заходів.

Вакцинацію не потрібно відкладати у разі:

алергії на побутові алергени;

алергії на алергени рослинного походження;

алергії в сімейному анамнезі;

проведення алергенспецифічної імунотерапії;

алергії на антибактеріальні препарати, що використовуються рутинно.

Виняток: вакцини, що містять неоміцин та/або поліміксин, протипоказані особам, які в анамнезі мали анафілактичні реакції на зазначені антибактеріальні препарати.

Вакцинація вагітних та годуючих мам

Як було зазначено вище, вагітним протипоказано введення живих вакцин.

Лактація не є протипоказанням щодо імунізації матері, яка має лактацію.

Щеплення жінок, що годують, інактивованими вакцинами або вакцинами, що містять живий вірус, не впливає на безпеку жінок або дітей, що перебувають на грудному вигодовуванні.

В агітним протипоказано введення живих вакцин. Фото: imagepointfr/Depositphotos

Хоча вірус вакцини проти краснухи може виділятися з організму отримувача вакцини, він зазвичай не призводить до виникнення інфекції у немовляти. Якщо інфекція реалізується, вона має легкий перебіг, оскільки вірус є атенуйованим.

Інактивовані, рекомбінантні, субодиничні, полісахаридні та кон'юговані вакцини, а також анатоксини не створюють ризику для матерів, які годують грудьми, або для дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

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Грудне вигодовування є тимчасовим протипоказанням для вакцинації матері проти вітряної віспи через теоретичну небезпеку передання вірусу від матері до немовляти.

Вакцину проти жовтої лихоманки не слід вводити жінкам, які годують грудьми.

Однак, якщо жінка, що вигодовує дитину грудьми, не може уникнути подорожі або відкласти її до районів, що є ендемічними для жовтої лихоманки, у яких ризик для зараження високий, вона має бути вакцинована.

Діти, що перебувають на грудному вигодовуванні, мають бути вакциновані згідно з Календарем щеплень.

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