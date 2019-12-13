В Україні все менше дітей народжується у вихідні. Урядовець назвав ймовірну причину

В Україні шанси дитини народитись у вихідний день скоротились майже на 50% в порівнянні з радянською епохою.
Можлива причина — штучна стимуляція пологів.
Про це написав на своїй офіційній сторінці міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Працюючи з даними про народжуваність в Україні, ми виявили дивний тренд. Дивний і дещо лякаючий.
На цьому графіку показано, який відсоток дітей на нашій території народився в який день тижня. Бачите в ньому щось несподіване?
Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився.
Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю!
Про що це говорить? Як мені пояснюють експерти і молоді батьки, лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні. Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин", - пише він.
Також урядовець додає, що ця статистика лякає.
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"Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров'я.
Судячи з усього, медичні рішення в наших пологових будинках приймають не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань", - каже Дубілет.
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