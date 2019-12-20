Запуск системи трансплантації перенесли на рік

Запуск державної інформаційної системи трансплантації відтермінували до 1 січня 2021 року.

Це передбачає законопроєкт №2457, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні.

"За" проголосувало 320 депутатів.

Реклама:

Мова йде про відтермінування утворення електронних систем трансплантації, які автоматично здійснюють пошук пари "донор-реципієнт".

Ексрадник очільниці МОЗ Зоряни Скалецької Дмитро Раімов обіцяв запустити систему трансплантації з 1 січня.

Пізніше в інтерв’ю УП Скалецька заявила, що систему трансплантації можна буде запустити у лютому 2020 року.

"За даними МОЗ, ці системи розпочнуть роботу не раніше квітня 2021 року у тестовому режимі. Ще потрібен час, щоб ці системи отримали атестат відповідності вимогам КСЗІ (комплексних систем захисту інформації)", – стверджує заступниця голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва.

"Цей проєкт закону відтерміновує на цілий рік введення нової системи трансплантації, а саме електронної системи. Тобто цілий рік всі реєстри трансплантації вестимуться в паперовому режимі. Це спричиняє корупцію", – попереджає народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.