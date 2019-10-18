Коли можна очікувати запуску трансплантації, яку обіцяв Зеленський. Розповідає глава МОЗ

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18 жовтня 2019

Систему трансплантації можна буде запустити у лютому 2020 року.

"Повністю система (трансплантації – УП) може бути розгорнута і запущена з усіма необхідними захистами після першого січня, десь лютий", припустила очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час інтерв’ю Українській правді:

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

Одним зі своїх пріоритетів ви назвали трансплантацію. Ваш колишній радник Дмитро Раімов пообіцяв її з 1 січня. 

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– Поставлена задача, і це було озвучено в комітеті, що важливо встигнути до першого числа. 

Це також було озвучено президентом. Ми ведемо роботу, але коли починаємо вникати в суть справ, не все так просто. 

Необхідно внести до закону кілька технічних змін, які дають нам можливість легше працювати. 

Друге – реєстр (для трансплантації УП). Нам ним активно працює команда з діджиталізації, яка допомагає зрозуміти його готовність. 

Повністю система може бути розгорнута і запущена з усіма необхідними захистами після першого січня, десь лютий. 

Те саме стосується законопроекту і плюс створені дві робочі групи, які мають розробляти підзаконні акти. 

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Ведуться перемовини, чи ми дійсно можемо з першого січня запуститись у Київському регіоні вже в промисловому масштабі.

Зібрали інформацію, скільки тут є необхідного обладнання. Дуже багато немає.

Це амбітна історія – зробити все за 4 місяці, але треба ставити великі цілі.

Коли можна буде уже проводити трансплантацію?

– Паралельно працюємо по двох напрямках: ТКМ (трансплантація кісткового мозку), щоб встигнути хоча б до кінця року, і пересадка (органів –  УП).

Це теж теоретично можливо. По цих речах розрахунки ідуть, тому є велика ймовірність…

Можливості будемо оцінювати в кінці листопада і тоді скажемо, чи потрібен нам ще якийсь час, чи ми можемо впоратись.

Інший варіант – це переносити вступ дії закону ще раз, але це немає сенсу.

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