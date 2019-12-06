Україна потрапила в 5-ку країн, в яких зафіксували найбільше випадків кору – ВООЗ

П’ять країн, у яких зафіксували найбільше випадків захворювання на кір у 2018-му:

Демократична Республіка Конго,

Ліберія,

Мадаґаскар,

Сомалі

та Україна.

На ці п'ять країн припадає майже половина всіх випадків захворювання на кір в усьому світі, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Більше 140 тисяч людей у світі померло під кору у 2018 році. Більшість з них – діти до п’яти років.

В цій таблиці відображені дані захворюваності на кір цих 5 країн з 1998 по 2019. Їх також можна переглянути на сайті ВООЗ.

Дані захворюваності на кір у Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Мадаґаскарі, Сомалі та Україні

За цей рік зареєстрували понад 413 тисяч випадків. У минулому році ця цифра становила приблизно 353 тисячі.Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається у 2019, повідомляють у ВООЗ.

Ці дані показують, що кір може мати довгостроковий негативний вплив на здоров'я, оскільки вірус пошкоджує пам'ять імунної системи протягом декількох місяців або навіть років після зараження.

Ця "імунна амнезія" робить тих, хто вижив, уразливим перед іншими потенційно смертельними захворюваннями, як-от грип або сильна діарея, завдаючи шкоди імунному захисту організму.

"Той факт, що будь-яка дитина помирає від хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, таких як кір, є відвертоб образою і колективною нездатністю захистити найбільш вразливих дітей в світі", – каже Тедрос Адханом Гебрейсус, генеральний директор ВООЗ.

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