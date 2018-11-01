Кір 2019: захворіли вже понад 53 тисячі людей. Перші прояви, симптоми, заразність

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся:

перші симптоми кору

що робити дітям і дорослим, які не були вчасно щеплені від кору

у яких регіонах найбільше хворіють на кір і чому

За тиждень від 25 травня по 6 червня на кір захворіли 1133 людини — 505 дорослих та 628 дітей. Від початку року (з 28 грудня 2018 року до 30 травня 2019 року) зафіксовано 53 112 випадків захворювання — у 25 005 дорослих і 28 107 дітей.

3 червня від ускладнень кору померло немовлятко, яке заразилося інфекцією ще в утробі матері. Мати захворіла на 27-му тижні вагітності. Лікарі до останнього боролися за життя дівчинки – дитина прожила 3 місяці.

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Смерть маляти від ускладнень кору стала 18-ою з початку року та 39-ю від початку спалаху у 2014 році.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 25 травня по 6 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях та у місті Київ.

Станом на 30 травня у регіонах України було 824 521 доза вакцини КПК виробництва Бельгії та США. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

Від початку року вакцинувалися КПК понад 200 тисяч людей.

Тепер безоплатно щепитися від кору можуть дорослі не залежно від віку та діти, віком від 6 місяців, а у садочок не беруть невакцинованих дітей.

За даними ЮНІСЕФ, Україна за підсумками 2018-го очолила десятку країн, де захворюваність на кір зросла найбільше у порівнянні з попереднім роком.

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У 2018 році в Україні зареєстрували понад 30 тисяч випадків захворювання. На другому місці – Філіппіни, у них за рік було трохи більше 13 тисяч хворих. Третя – Бразилія з 10 тисячами випадками кору.

Кір є більш заразним, аніж туберкульоз або вірус Еболи. ВООЗ заявила, що у 2018-му кількість випадків захворювання по всьому світу зросла майже на 50 відсотків. За рік у світі кір забрав життя близько 136 тисяч людей.

СИМПТОМИ

Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі, яке швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Першою ознакою кору є значне підвищення температури , яке настає приблизно через 10-12 днів після інфікування і триває від 4 до 7 днів.

, яке настає приблизно через 10-12 днів після інфікування і триває від 4 до 7 днів. На цій початковій стадії можуть з'являтися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча , а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік .

, а також . Через декілька днів з'являється висип , як правило, спочатку на обличчі та верхній частині шиї .

, як правило, . Приблизно через 3 дні висип поширюється по всьому тілу, з'являється на руках і ногах. Він тримається 5-6 днів і потім зникає. В середньому, висип з'являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

Вірус кору надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого.

Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Іноді до симптомів кору додаються блювання і пронос.

Він небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

КІР У 2018 РОЦІ

У 2018 році на кір захворіли 54 481 людина – 20 204 дорослих та 34 277 дітей. 16 з них померли.

Серед померлих – ті, хто не мали щеплення взагалі або необхідної їх кількості. Вакцинація – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

За 9 місяців 2018 року порівняно з цим же періодом минулого року показники захворюваності на кір зросли у 17 разів.

З початком навчального року хворих більшало.

Найчастіше хворіють діти 5-9 років – це підтверджує те, що це ті діти, які пропустили щеплення від кору, їх імунітет недостатній, щоб захистити їх від хвороби.

Всього за рік зареєстрували 16 летальних випадків від ускладнень кору.

13 цих хворих не мали щеплень проти кору, у двох були записи про щеплення у 1998 та 2017 роках.

ЩО РОБИТИ ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ, ЯКІ НЕ БУЛИ ВЧАСНО ЩЕПЛЕНІ ВІД КОРУ

Якщо дитина не була щеплена від кору вчасно, потрібно звернутися до педіатра і отримати щеплення якомога швидше.

Вакцина для дітей закуповується за державні кошти, тому для дітей щеплення буде безкоштовним.

В МОЗі наголошують, якщо ваша дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, або ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення робили дитині, зверніться до медичного закладу.

Вакцинуватися за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані)

Там ви зможете якнайшвидше отримати безоплатне щеплення.

Зображення moz.gov.ua

Зображення moz.gov.ua

Порада для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору і знаєте, що не хворіли на цей недуг, вам також рекомендується зробити щеплення.

Якщо ви не впевнені, чи вакцинувалися від кору, поговоріть зі своїм лікарем про необхідність додаткового щеплення, радить Американська академія педіатрії.

Шкоди від ще одного щеплення, навіть якщо ви вакцинувались раніше, не буде. Кір – це жива вакцина. Деяким дітям з імунними проблемами та тим, хто приймає ліки, які пригнічують імунітет ця вакцина може бути протипоказана. Також, живі вакцини не вводять вагітним жінкам.

Нагадаємо, що дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.

Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі.

Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення ще влітку ухвалило Міністерство охорони здоров'я у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

ДЕ В УКРАЇНІ ХВОРІЮТЬ НАЙЧАСТІШЕ?

Від кору немає лікування. Все, що можуть лікарі – полегшити симптоми, що саме тому вакцинація настільки важлива.

Найбільше на цю недугу хворіють у західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях. Це регіони, де найнижчий рівень вакцинації. За минулий тиждень до аутсайдерів приєдналася Вінницька область, де спалахи у трьох районах.

За даними Центру громадського здоров'я, 65% хворих не мали жодного щеплення від кору у попередні роки. Вони є джерелом поширення хвороби і для тих, хто вчасно отримав щеплення.

Хворіють і діти й дорослі, які раніше отримали щеплення.

Дітям, які не доросли до вакцини можна зробити її раніше за епідеміологічними показниками. Це допоможе в разі зараження полегшити протікання хвороби.

Якраз перед вакцинацією встигла підхопити кір і однорічна дочка Людмили Мацко-Звір, лікаря і мами тьох дітей.

Нині дитина вже здорова, а жінка на своїй сторінці у Facebook опублікувала висновки, які вона зробила після сімейного карантину.

Лікарка каже, зауважила, що щеплення справді працює. Двоє старших, щеплених дітей, не захворіли, хоча перебували в дуже тісному контакті з сестрою.

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