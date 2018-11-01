Кір 2018: хворих побільшало у 17 разів. Перші прояви, симптоми, заразність

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся: у яких регіонах найбільше хворіють на кір і чому

симптоми хвороби

що робити дітям і дорослим, які не були вчасно щеплені від кору

За 9 місяців 2018 року порівняно з цим же періодом минулого року показники захворюваності на кір зросли у 17 разів.

Про це під час брифінгу повідомив голова Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

Станом на 26 жовтня на кір в Україні захворіли 35 233 людини, з них 21 500 – діти.

– Від кору немає лікування. Все, що можуть лікарі – полегшити симптоми, – сказав Курпіта і наголосив, що саме тому вакцинація настільки важлива.

Найбільше на цю недугу хворіють у західних областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Волинській областях. Це регіони, де найнижчий рівень вакцинації. За минулий тиждень до аутсайдерів приєдналася Вінницька область, де спалахи у трьох районах.

За даними Центру громадського здоров'я, 65% хворих не мали жодного щеплення від кору у попередні роки. Вони є джерелом поширення хвороби і для тих, хто вчасно отримав щеплення.

Хворіють і діти й дорослі, які раніше отримали щеплення.

СИМПТОМИ

Кір – одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі, яке швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Якщо говорити про симптоми, то першою ознакою кору, зазвичай, є значне підвищення температури, яке настає приблизно через 10-12 днів після інфікування і триває від 4 до 7 днів.

На цій початковій стадії можуть з'являтися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

Через декілька днів з'являється висип, як правило, спочатку на обличчі та верхній частині шиї.

Приблизно через 3 дні висип поширюється по всьому тілу, з'являється на руках і ногах. Він тримається 5-6 днів і потім зникає. В середньому, висип з'являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

Вірус кору надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого.

Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Іноді до симптомів кору додаються блювання і пронос.

Він небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

КІР ЗНОВУ НАСТУПАЄ

За словами Курпіти, з початком навчального року хворих знову більшає, адже почастішали контакти школярів та студентів.

– Враховуючи високу заразність захворювання, з середини вересня почався знову підйом. Пік був минулого тижня, тоді зареєстрували 1319 випадків кору, – сказав він.

Найчастіше хворіють діти 5-9 років – це підтверджує те, що це ті діти, які пропустили щеплення від кору, їх імунітет недостатній, щоб захистити їх від хвороби.

Станом на 27 жовтня зареєстрували 15 летальних випадків від ускладнень кору у 2018 році.

В Одеській області – 6 випадків, по 2 випадки – у Львівській та Закарпатській областях.

По 1 випадку – Івіано-Франківська, Кіровоградська, Тернопільська, Миколаївська та Київська області.

З 15 смертей 13 хворих не мали щеплень проти кору, у двох були записи про щеплення у 1998 та 2017 роках.

ЩО РОБИТИ ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ, ЯКІ НЕ БУЛИ ВЧАСНО ЩЕПЛЕНІ ВІД КОРУ

Якщо дитина не була щеплена від кору вчасно, потрібно звернутися до педіатра і отримати щеплення якомога швидше.

Вакцина для дітей закуповується за державні кошти, тому для дітей щеплення буде безкоштовним.

В МОЗі наголошують, якщо ваша дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, або ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення робили дитині, зверніться до медичного закладу.

Там ви зможете якнайшвидше отримати безоплатне щеплення.

Зображення moz.gov.ua

Зображення moz.gov.ua

Порада для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору і знаєте, що не хворіли на цей недуг, вам також рекомендується зробити щеплення.

Нагадаємо, що дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.

Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі.

Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення ще влітку ухвалило Міністерство охорони здоров'я у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

ЗАЛИШКИ ВАКЦИН

За словами Курпіти, усі регіони подають по інфосистеми дані про свої залишки, і зараз немає дефіциту вакцин з календаря щеплень.

Станом на 1 жовтня в Україні наявні 713 857 доз від кору, паротиту та краснухи, та майже 1 млн 800 тисяч доз від дифтерії та правця.

МОЗ наголошує, що основне завдання – створення колективного імунітету, який захищатиме і тих дорослих і дітей, які мають протипоказання для вакцинації.