Що світ вже знає про новий коронавірус: заразність, лікування, вчасне виявлення хворих

Вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Тоді зафіксували 59 хворих. Смертельних випадків зареєстровано не було.

Станом на 30 січня кількість хворих перевищила сім тисяч, померло 170 людей.

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Спалахи є у всіх регіонах Китаю, в тому числі й на анексованій території Тибету.

Вперше захворювання на новий китайський коронавірус зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Фото: alexlmx/Depositphotos

Вже майже місяць триває розповсюдження вірусу по світу. Спалахи зафіксовані на 22 країнах та територіях.

Що ми дізналися за цей час? Як намагаються врятувати важких хворих?

Про що варто знати? Розбираємось.

Заразність

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Для того, щоб зрозуміти, наскільки заразний той чи інший вірус, потрібно врахувати базовий показник репродукції (БПР). Він показує, скільки один інфікований пацієнт в середньому може заразити людей.

Наприклад, якщо ви захворіли та заразили свою колегу та свою сусідку, а вони у свою чергу теж заразили по двоє людей кожна, то БПР у віруса – 2.

А якщо ви заразили колегу, сусідку і чоловіка і вони теж заразили по троє людей, то БПР – вже три.

Скільки ж людей заразить один пацієнт хворий на новий коронавірус 2019 nCoV?

Спочатку були припущення, що в середньому 3-5 людей. Потім цифри трохи зменшились до 2,2-2,9.

Для того, щоб зрозуміти, наскільки заразний той чи інший вірус, потрібно врахувати базовий показник репродукції (БПР). Фото: levistse/Depositphotos

Заразність нового коронавірусу схожа на заразність вірусу, який спричинив спалах атипової пневмонії (SARS) у 2002 році.

Проте інфіковані новим вірусом можуть бути заразні до появи симптомів.

Можливо, епідемія досягне свого піка у середині лютого.

Проте експерти застерігають, що їхні оцінки можуть змінитись з часом, тому робити остаточні висновки поки зарано.

Були випадки виявлення коронавірусу у людей, які не мали жодних симптомів. Наприклад, у 15-річного підлітка з Макао та у 10-річного хлопчика з Китаю.

Також відомо, що вірус передається від людини до людини. Ви не можете заразитись через посилку, чи через фрукти.

Лікування

Важливо розуміти, що поки немає лікування конкретно проти нового китайського коронавірусу.

Вчені намагаються зрозуміти, чи є серед існуючих ліків такі, які б могли мати вплив на інфекцію.

Скринінг 8000 молекул, які провели науковці з Сичуанського університету, показав, що потенційно можуть бути ефективні такі речовини як противірусні засоби нельфінавір та біктегравір. Проте робити висновки зарано.

Також журнал Lancet проаналізував 99 випадків пневмоній, які були спричинені новим китайським коронавірусом, у період з 1 по 20 січня.

Що вони дізнались щодо лікування, ускладнень та смертей:

75% пацієнтів, які брали участь у досліджені, вводили противірусні препарати.

більшість хворих отримували антибіотикотерапію, коли у них виникла вторинна бактеріальна інфекція.

25% пацієнтів отримували один вид антибіотика;

45% потребували комбінації антибіотиків;

75% пацієнтам проводили оксигенотерапію;

3% потребували апаратів ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигінація);

5% проводили постійне очищення крові, коли у них відмовили нирки.

Також використовували:

антигрибкову терапію (15% пацієнтів);

введення глюкокортикоїдів (19%);

введення імуноглобулінів (27%).

З 99 пацієнтів, 75% мали двосторонню пневмонію.

У 17 пацієнтів розвинувся синдром гострої респіраторної недостатності.

Стан 11 з них дуже швидко погіршувався, органи та системи почали відмовляти й вони померли.

З 99 пацієнтів, 75% мали двосторонню пневмонію.

Фото: The New York Times

Перші смерті – це двоє чоловіків. Одному був 61 рік, іншому – 69. Вони не мали серйозних захворювань, але були давніми курцями.

31% пацієнтів одужали та були виписані з лікарні.

Середній вік пацієнтів – 55.5 років. 67 чоловіків та 32 жінки.

Виявилось, що 49 пацієнтів з 99 відвідували Уханській ринок морепродуктів, звідки й пішла інфекція.

Дослідження, опубліковане в New England Journal of Medicine, проаналізувало 425 перших випадків китайського вірусу і також підтверджує, що більшість випадків (55%) пов'язані саме з цим ринком.

Середній вік пацієнтів цього дослідження – 59 років. 56% – чоловіки. Середній інкубаційний період захворювання в цій групі 5,2 дні.

Загалом інкубаційний період триває 2-14 днів.

З 425 хворих, не зафіксовано жодного випадку захворювання у людей віком до 15 років.

Отож поки можна зробити висновки, що в зоні ризику літні люди з хронічними захворюваннями. Можливо, куріння теж може підвищувати ризики ускладнень та смерті.

Але показники можуть змінюватись.

Вчасне виявлення хворих

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що, як показали попередні спалахи, вимір температури в аеропортах залишається не точним методом для вчасного виявлення хворих, адже є інкубаційний період, також лихоманку можна приховати за допомогою жарознижувальних.

Проте це може бути частиною комунікаційної стратегії: людей, які приїхали з країн спалаху, відразу повідомляють про ризики та важливість термінового звернення до лікаря при появі перших симптомів.

Цікаво, що першим, хто почав повідомляти світ про поширення нового захворювання став штучний інтелект.

Інформація з Китаю досить довго не виходила за межі країни.

Канадська медична система BlueDot відстежує великі масиви інформації. Вона проаналізувала перші повідомлення та джерела китайською мовою та дійшла висновку, що з'явився новий небезпечний вірус.

Також BlueDot спрогнозувала шляхи його можливого розповсюдження за допомогою аналізу авіаційного трафіку.

Симптоми

Якщо орієнтуватись на дослідження від Lancet, найбільш розповсюдженими симптомами коронавірусу були:

лихоманка (83% пацієнтів),

кашель (82% пацієнтів),

утруднене дихання (31% пацієнтів).

Також спостерігалися:

біль в м'язах (11% пацієнтів),

сплутаність свідомості (9% пацієнтів),

головний біль (8% пацієнтів),

біль у горлі (5% пацієнтів),

нежить (4% пацієнтів),

біль у грудях (2% пацієнтів),

діарея (2% пацієнтів),

нудота та блювання (1% пацієнтів).

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Вченим та лікарям ще треба дізнатись більше й про летальність, і про профілактику, і про можливості своєчасного виявлення хворих.

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