Як Україна захищатиметься від коронавірусу. Розповіли в МОЗ

Якщо ви відвідували регіони Китаю, які зазнали спалаху коронавірусу, та маєте ознаки ГРВІ, вам варто зв'язатися зі своїм сімейним лікарем.

На цьому наголосив в.о. генерального директору Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін на прес-брифінгу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Він зазначає, що наразі ситуація під контролем і ЦГЗ вже впроваджує необхідних заходів для того, щоб підготуватися до можливого спалаху інфекції.

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Коронавірус передається від людини до людини. Фото: peshkova/Depositphotos

"Розроблено опитувальник, який зможуть використовувати лікарі з пацієнтами, які відвідували регіони Китаю", – розповів чиновник.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні, доктор Ярно Хабіхт уточнює, що всі країни мають повідомляти ВООЗ про випадки, які нагадують новий вірус протягом 24 годин. Незалежно від того, підтверджені вони лабораторно чи ні.

Наразі ВООЗ не забороняє переміщення товарів та людей.

Також санітарна служба МОЗ буде зустрічати та оглядати літаки з Китаю.

Хабіхт підтвердив, що 80% геному нового вірусу відповідає геному вірусу атипової пневмонії.

Тоді, у 2009 році, спалах забрав життя понад 1000 людей в усьому світі.

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В Україні під час того спалаху жодного випадку зареєстровано не було.

Вперше захворювання зареєстрували 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

В місті проживає понад 11 мільйонів людей.

Ймовірно, розповсюдження почалося із місцевого ринку морепродуктів, де також продавали живих тварин.

Китайські продуктові ринки, так звані wet markets (мокрі ринки) — це скупчення живих і вбитих тварин, птахів, продавців і туристів. За таких умов вірусу зручно поширюватися поміж тушами, тваринами і людьми.

Дійсна кількість людей заражених вірусом може бути набагато більшою, оскільки людей з легкими симптомами скоріше не було виявлено.

Лікарі повідомляють, що одужання здебільшого залежить від імунітету людини.

Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, зокрема, слабкий імунітет.

Також з померлих більшість людей літнього віку. У багатьох з них були супутні захворювання, як цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет чи хвороба Паркінсона.

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