Що ви знаєте про здоров’я нирок? Пройдіть ТЕСТ

Існує переконання, що хронічна хвороба нирок – непоширена та рідкісна хвороба.

Це – міф. У світі кожен десятий має певну стадію цього захворювання та один із трьох знаходиться в групі ризику його виникнення.

12 березня відзначають Всесвітній день нирки.

Тому "Українська Правда. Життя" разом із проектом Pro нирки вирішили нагадати вам про здоров’я нирок: яку функцію нирки виконують у нашому організму, що буде, якщо вони не будуть правильно працювати і як це можна попередити.

Дайте відповідь на 10 коротких запитань, щоб перевірити свої знання про фільтри нашого організму.