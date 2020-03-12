Що ви знаєте про здоров’я нирок? Пройдіть ТЕСТ

Існує переконання, що хронічна хвороба нирок – непоширена та рідкісна хвороба.
Це – міф. У світі кожен десятий має певну стадію цього захворювання та один із трьох знаходиться в групі ризику його виникнення.
12 березня відзначають Всесвітній день нирки.
Тому "Українська Правда. Життя" разом із проектом Pro нирки вирішили нагадати вам про здоров’я нирок: яку функцію нирки виконують у нашому організму, що буде, якщо вони не будуть правильно працювати і як це можна попередити.
Дайте відповідь на 10 коротких запитань, щоб перевірити свої знання про фільтри нашого організму.