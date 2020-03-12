Tareq Salahuddin/flickr.com
Тест

Що ви знаєте про здоров’я нирок? Пройдіть ТЕСТ

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12 березня 2020

Існує переконання, що хронічна хвороба нирок непоширена та рідкісна хвороба. 

Це міф. У світі кожен десятий має певну стадію цього захворювання та один із трьох знаходиться в групі ризику його виникнення.  

12 березня відзначають Всесвітній день нирки. 

Тому "Українська Правда. Життя" разом із проектом Pro нирки вирішили нагадати вам про здоров’я нирок: яку функцію нирки виконують у нашому організму, що буде, якщо вони не будуть правильно працювати і як це можна попередити. 

Дайте відповідь на 10 коротких запитань, щоб перевірити свої знання про фільтри нашого організму. 

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Яка головна функція нирок?

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Якого розміру одна нирка?

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Який об’єм крові нирки фільтрують за добу?

Ayur Health Tips/flickr.com
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Найпоширеніша причина виникнення хвороби нирок?

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Що з перерахованого також впливає на розвиток хронічної хвороби нирок?

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Прийом знеболюючих препаратів та антибіотиків впливає на здоров’я нирок?

crystaleyemedia/Depositphotos
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Нирки не болять, але можна помітити симптоми хронічної хвороби нирок. Які?

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Якщо нирки перестають працювати, то людині необхідна:

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Чи може людина жити з однією ниркою?

Michelle Schutten/flickr.com
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Як часто потрібно проходити гемодіаліз?

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