Деякі планові операції у період пандемії будуть скасовуватися – санітарний лікар МОЗ

Скасування планових операцій та госпіталізацій – це поетапний процес, а рішення проводити операцію чи ні, приймає лікар, що веде пацієнта.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив на брифінгу МОЗ.

Віктор Ляшко

"Ми з самого початку визначили госпітальні бази, які будуть першими приймати хворих на коронавірус.

Надалі було передбачено перепрофілювання закладів охорони здоров'я, якщо буде масове надходження хворих на коронавірусну хворобу.

Для того, щоб перепрофільовувати заклади нам потрібно вивільняти ліжка, на яких перебувають не ургентні хворі, чия операція без шкоди для здоров'я може відбутися і через три, і через чотири місяці", – пояснює він.

Він додає, що є дуже важливим, щоб ніхто не постраждав під час перепрофілювання лікарень.

"В той самий час важливо вивільнити місця для хворих, в тому числі для проведення реанімаційних заходів", – додає Ляшко.

Він каже, що на період карантину можливо будуть використовувати й обладнання, яке знаходиться в операційних, тому й приймають рішення про скасування планових операцій.

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