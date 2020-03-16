ВООЗ назвала умови подолання епідемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що активне тестування, відстеження контактів, карантин та соціальна дистанція – це те, що допоможе світу побороти COVID-19.

Про це генеральний директор ВООЗ доктор Тедрус Адханом Гебрейесус заявив на брифінгу організації.

"Ваш підхід має бути всебічним. Не лише тестування, не лише відстеження контактів, не лише карантин, не лише соціальна дистанція.

Ви маєте робити все", – доктор Тедрус Адханом Гебрейесус.

генеральний директор ВООЗ доктор Тедрус Адханом Гебрейесус

Він додає, що досвід Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру та інших країн демонструють, що агресивне тестування, відстеження контактів та мобілізація населення зупиняє інфекцію та рятує життя.

"Велика помилка для держави вважати, що епідемія з нею не станеться. Це стосується кожного", – каже доктор Тедрус.

Він зауважує, що наразі епіцентром епідемії стала Європа, і наразі кожного дня фіксується більше випадків, ніж у Китаї на піку епідемії.

Гендиректор організації каже, що ВООЗ виділив засоби спецзахисту 56 країнам і надіслав 1.5 мільйонів тестів 120 країнам.

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