Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ

Не варто вважати COVID-19 хворобою лише літніх людей.

Про це на прес-брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив доктор Майк Райан.

"В Південній Кореї 20% померлих були молодші 60 років.

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Отож не зовсім правильно думати, що у зоні ризику лише літні люди", – сказав він.

Не варто вважати COVID-19 хворобою лише літніх людей.

Доктор Марія Ван Керхове також сказала, що діти переважно легше хворіють на захворювання, але останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби, а одна дитина в Китаї померла.

Вона не уточнила вік дитини, та чи були у неї супутні захворювання.

"Симптоми дітей схожі на симптоми дорослих. Це висока температура, сухий кашель, втома, біль в м'язах", – уточнила докторка.

Також представники організації заявили, що важливо зрозуміти, як хвороба вплине на країни з високим рівнем захворювання на ВІЛ, та там, де діти страждають на недоїдання.

Ще одне дослідження підтверджує те, що COVID-19 – це не лише хвороба літніх людей. Його зробив дослідник та економіст Андреас Бакхаус. Він порівняв спалахи хвороби в Італії та Південній Кореї.

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Свої висновки та аналіз він опублікував на Medium.

Це дослідження показує, що молоді люди можуть бути носіями COVID-19 частіше, ніж вони думають.

Це ще одна вагома причина для тих, хто вважає себе достатньо сильним, щоб витримати "удар" вірусу, дотримуватися карантину, сидіти вдома і не розповсюджувати інфекцію.

"Що ми знаємо про вік людей, які були виявлені зараженими коронавірусів? Цю інформацію нелегко знайти, але вона з'являлася в звітах і газетах різних країн за останні дні", – пише дослідник.

Він склав графік, який показує разючу відмінність між Південною Кореєю (червоні стовпчики) та Італією (зелені стовпці): останнім часом 3% всіх підтверджених випадків у Південній Кореї припадали на людей, віком від 80 років.

Приблизно в той же час в Італії 19,1% всіх підтверджених випадків COVID-19 – це люди 80+.

Натомість у Південній Кореї набагато частіше вірус зустрічається у молоді. Найбільша відмінність у віковій групі 20-29 років: в Південній Кореї – частка 29,9%, а в Італії – 3,7%.

Різниця величезна, хоча на час аналізу в Південній Кореї та Італії число інфікувань не дуже відрізнялося. (8036 в Італії та 7134 в Південній Кореї).

Як це можна пояснити?

Насамперед, в Італії багато людей похилого віку.

Також, за його словами, процедури тестування на коронавірус в країнах дуже різні – Італія в зазвичай тестувала людей з симптомами, а Південна Корея тестувала в основному всіх, відколи спалах став очевидним.

Тому в Південній Кореї виявлено більше безсимптомних, але позитивних випадків коронавірусу, ніж в Італії, особливо серед молоді.

А результати щодо захворюваності в Італії в різних вікових групах, можливо, оманливі.

Додатковою причиною таких даних в Південній Кореї є те, що спалах в цій країні стався в основному серед послідовників секти Сінчхонджі в місті Тегу і його околицях.

Можливо, багато послідовників цього руху мають відносно молодий вік, що пояснює незвичайний сплеск випадків серед 20-29-річних.

"Що стосується Італії, ми не знаємо, хто поширив вірус серед старого населення, але, ймовірно, безсимптомне розповсюдження вірусу розпочалося там вже давно", – пише дослідник

Що це означає?

Що молодь теж може хворіти на коронавірус.

У випадку з Південною Кореєю видно, що підтверджених випадків COVID-19 серед дітей 10-19 років більше, ніж у людей 80+.

І це ще однин аргумент на користь того, що карантину потрібно дотримуватися всім.

Поки що, за даними ВООЗ, відомо, що діти і молодь зазвичай переносять хворобу легше, але вони можуть стати поширювачами COVID-19, навіть не підозрюючи про це.

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