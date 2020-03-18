Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ

Не варто вважати COVID-19 хворобою лише літніх людей.

Про це на прес-брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив доктор Майк Райан.

"В Південній Кореї 20% померлих були молодші 60 років.

Отож не зовсім правильно думати, що у зоні ризику лише літні люди", – сказав він.

Не варто вважати COVID-19 хворобою лише літніх людей.

Доктор Марія Ван Керхове також сказала, що діти переважно легше хворіють на захворювання, але останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби, а одна дитина в Китаї померла.

Вона не уточнила вік дитини, та чи були у неї супутні захворювання.

"Симптоми дітей схожі на симптоми дорослих. Це висока температура, сухий кашель, втома, біль в м'язах", – уточнила докторка.

Також представники організації заявили, що важливо зрозуміти, як хвороба вплине на країни з високим рівнем захворювання на ВІЛ, та там, де діти страждають на недоїдання.

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