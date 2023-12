ОНОВЛЕНО 01.04.2020

"Кому війна – кому мати рідна".

Тепер ця фраза стосується недобросовісних фармкомпаній, які вирішили трохи заробити на пандемії.

Коронавірус шириться світом, країни закривають кордони, школи, торговельні центри та переводять цілі компанії на дистанційну роботу.

Це не може не викликати сильної тривоги, і щоб заспокоїтись люди починають шукати якусь можливість контролювати ситуацію.



Але всі авторитетні організації, починаючи від Всесвітньої організації охорони здоров'я і завершуючи Міністерством охорони здоров’я України, стверджують одне: лікування від нового захворювання COVID-19 не існує!

А тестування проводиться для того, щоб контролювати захворювання та виявляти шляхи передачі й розповсюдження вірусу.

Якими ж ліками нас хоче погодувати реклама та чому вони не лише неефективні, але й шкідливі?

Препарат з діючою речовиною декаметоксин – зараз зірка всіх рекламних роликів.

"Впливає на всі віруси враховуючи коронавірус!", – гордо каже реклама "Декасану".

По-перше, цей препарат діє не на всі віруси. От на аденовіруси, наприклад, не діє.

По-друге, якщо і використовувати цей препарат проти вірусів, то лише у якості антисептика для поверхонь.

"Роботи зарубіжних науковців по застосуванню декаметоксину на живих людях – відсутні, – каже лікар-анестозіолог Андрій Сем’янків.

Більш того, цей препарат належить до класу четвертинних амонієвих сполук (QAC) і є дослідження, які кажуть, що все більше і більше бактерій вироблять резистентність (стійкість, – ред.) до нього".

Наприклад, такі дослідження є щодо метицил-резистентного золотистого стафілококу (МРЗС).

Ця антибіотикорезистентна бактерія викликає дуже серйозні захворювання, які не піддаються лікуванню антибіотиками.

"Окрема небезпека – це перехресна резистентність.

Наприклад, є наукові роботи, які помічають, що використання QAC як антисептика сприяє резистентності до такої групи антибіотиків як фторхінолони", – додає анестезіолог.

Але головне, що необхідно засвоїти. Цей препарат – антисептик.

Його активно використовували для дезінфекції хірургічних інструментів, і це не те, що людина має пити чи вдихати.

Проте виробники радять цей препарат для інгаляцій, хоча деякі дослідження показують, що вдихання четвертинних амонієвих сполук, до яких, як ми нагадаємо, відноситься діюча речовина декаметоксин, викликає бронхоспазм у людей.

А під час досліджень на тваринах вчені зафіксували пошкодження легень.

Єдине для чого можна використовувати декаметоксин у небулайзері – це дезінфекція небулайзера.

Флазіди, фламіни та інші фуфломіцини. Чому їх не варто використовувати для лікування вірусних захворювань?

Відповідь проста: ефективних противірусних препаратів, які мають дію на віруси – дуже мало.

Віруси взагалі важко лікувати.

Для початку варто розібратися, що таке вірус.

Насправді, й досі є дискусія, чи можна вважати вірус живою істотою. І багато науковців не вважають віруси живими організмами, оскільки для того, щоб функціонувати їм необхідно потрапити у клітину хазяїна.

Вони вбудовують свій генетичний матеріал в ДНК клітини господаря, й частково, саме це робить їх стійкими до медичних препаратів.

"Найголовніше – вірус використовує механізми наших клітин для розмноження.

І є дилема: як заблокувати вірус не нашкодивши нам", – пояснює інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Якщо взяти респіраторні вірусні захворювання, зокрема грип, то існує лише 4 ефективних та науково доведених препарати.

Вони не лікують грип, але знижують ризики ускладнень та смерті.

При коронавірусі не можна збивати температуру ібупрофеном?

Ця інформація з'явилась у британському виданні The Guardian.

Редакція посилалася на слова міністра охорони здоров'я Франції Олівера Верана, який написав у своєму Twitter, що таке жарознижувальне як ібупрофен може ускладнити протікання COVID-19 і краще збивати температуру парацетамолом.

Але наразі жодна офіційна організація таких рекомендацій не дає, каже лікар-інтерніст Руслан Буяновський.

Він додає, що парацетамол варто дуже обережно приймати людям, які мають проблеми з печінкою.

"Якщо у вас хронічне захворювання печінки, заборонено приймати понад 2 грами парацетамолу на добу.

Більша дозу може викликати гостру печінкову недостатність", – наголошує Буяновський.

Через деякий час французькі медіа уточнили інформацію і пояснили, що мова йшла в першу чергу про пацієнтів, які приймали дуже високі дози ібупрофену.

Прессекретар ВООЗ Крістіан Ліндмаєр (Christian Lindmeier) заявив у вівторок, 17 березня, на пресконференції у Женеві, що поки немає жодних досліджень, які пов'язували б цей протизапальний препарат з підвищеним рівнем смертності, утім, додав він, на даний час експерти ще вивчають це питання.

"Поки що ми рекомендуємо радше використовувати парацетамол, а не ібупрофен при самолікуванні. Це – дуже важливо", - цитує представника ВООЗ агенція новин AFP.

Утім, додав Ліндмаєр, лікарі можуть приписувати ібупрофен.

Незабаром після заяви свого прес-секретаря, ВООЗ опублікувала твіт, в якому написала, що не має нічого проти ібупрофену.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?



A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF