Чи вакцинувати дитину у період пандемії? Пояснює ВООЗ та ЦГЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії.

"Будь-які переривання рутинної (планової – відповідно до національного календаря щеплень) імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров’я у країнах, які вже й так перевантажені через пандемію COVID-19", – цитує ВООЗ Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

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Також ЦГЗ додає, що карантин не скасовує рутинної вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує відтерміновувати щеплення на період пандемії. Фото: Depositphotos

У пріоритеті є первинні вакцинальні комплекси. Зокрема, це вакцинація від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя.

Згідно з вимогами щодо профілактики інфекцій та заходів з інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я, під час вакцинації в умовах пандемії COVID-19 потрібно:

🔷використовувати всі можливі доступні засоби зв’язку, щоб інформувати населення про правила вакцинації в умовах пандемії CОVID-19; 🔷на період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознаками ГРВІ не здійснювати до моменту одужання; Реклама: 🔷розглянути можливість поєднання вакцинації з плановим патронажним оглядом; 🔷навчити основний та резервний персонал запобіганню зараження SARS-CoV-2 під час візиту до медичного закладу та вакцинації, у разі залучення резервного персоналу до вакцинації необхідна спеціальна підготовка щодо правил організації й техніки щеплень; 🔷оцінити ризик імовірного зараження медпрацівників, які контактували з хворими на COVID-19; 🔷уникати створення черг, скупчення в кімнатах очікування, заздалегідь планувати графік консультаційних прийомів та вакцинації і розмежовувати потоки пацієнтів (організувати окремі входи або визначити години для рутинної вакцинації); 🔷виділити добре вентильовані приміщення та забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше 1,5-2 м щодо інших людей (або тих, хто з дітьми), які очікують на вакцинацію; також слід контролювати кількість осіб для уникнення скупчення понад 10 людей в одному приміщенні; 🔷забезпечити дотримання гігієни рук, наявність дезінфекторів із вмістом спирту не менше 60%, використання ЗІЗ (засоби інфекційного захисту).

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