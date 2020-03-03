Коронавірус: планують змінити правила виклику швидкої та лікаря

ОНОВЛЕНО 04.03.2020

Якщо у людини висока температура та підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїжджати на такі виклики.

Про такі плани повідомив заступник охорони здоров’я Дмитро Луфер на брифінгу НСЗУ.

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Якщо у людини висока температура та підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїжджати на такі виклики. Фото: ArthurVerkhovetsky/Depositphotos

"Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки.

Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", – пояснює заступник міністра.

Також він додав, що швидка знає, що робити у випадках потенційних спалахів.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", – каже Луфер.

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Також залучатимуть додаткові бригати, які працюватимуть за дільничим принципом і будуть виходити на виклики з температурою і з подорожами в анамнезі до країн, в яких зареєстровані випадки коронавірусу.

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ.

За його словами, це організовують для того, щоб унеможливити надходження великої кількості потенційних хворих та перехресне інфікування у закладах охорони здоров’я.

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