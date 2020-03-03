Коронавірус: планують змінити правила виклику швидкої та лікаря

Якщо у людини висока температура та підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїжджати на такі виклики.

Про такі плани повідомив заступник охорони здоров’я Дмитро Луфер на брифінгу НСЗУ.

Ш видка знає, що робити у випадках потенційних спалахів. Фото: inhabitant/Depositphotos

"Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки.

Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", – пояснює заступник міністра.

Також він додав, що швидка знає, що робити у випадках потенційних спалахів.

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", – каже Луфер.

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