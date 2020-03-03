Коронавірус: планують змінити правила виклику швидкої та лікаря

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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3 березня 2020

Якщо у людини висока температура та підозра на коронавірус, то карета швидкої допомоги має приїжджати на такі виклики.

Про такі плани повідомив заступник охорони здоров’я Дмитро Луфер на брифінгу НСЗУ.

 Швидка знає, що робити у випадках потенційних спалахів. Фото: inhabitant/Depositphotos

"Наразі напрацьовується можливість змін до порядку виклику "швидкої" та лікаря саме на цей період, коли ми очікуємо можливі випадки.

Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина не подорожувала містом", – пояснює заступник міністра. 

Також він додав, що швидка знає, що робити у випадках потенційних спалахів. 

"Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних лікарнях і лікарі, які очікують на пацієнтів, теж знають, що робити", – каже Луфер. 

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