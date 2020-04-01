Вагітних із коронавірусом направлятимуть у визначені заклади – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я рекомендує регіонам визначити заклади, у яких надаватимуть допомогу вагітним із коронавірусом.

Про це на онлайн-брифінгу 1-го квітня розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

У пологових передбачені ізолятори для вагітних з коронавірусом.Фото freestocks.org/Pexels

"Ми надали рекомендації керівникам структурних підрозділів в кожній області, визначити заклад, в який будуть привозити вагітних жінок з коронавірусною хворобою.

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Це потрібно для того, щоб виділити певні "зелені" та "червоні" зони.

Тобто, в "зелені" заклади не повинні потрапляти пацієнти з коронавірусом, а "червоні" – будуть зосереджені на наданні допомоги вагітним з вірусною хворобою", – зазначив Ляшко.

Замміністра також повідомив, що наразі у кожному пологовому будинку передбачені ізолятори, які приймають хворих з інфекційною хворобою.

Нагадаємо, що недавно вагітна жінка з міста Ірпінь з позитивним тестом на COVID-19 народила здорового хлопчика.

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Проте наступного дня дитину забрали від інфікованої матері та віддали родичам.

За словами лікарів, якщо огляд виявить, що дитина не інфікована – вона залишиться здоровою, а якщо інфікована, то зможе бути з матір'ю.

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