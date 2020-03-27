Немовля українки, хворої на COVID-19, передали родичам. Це суперечить настановам ВООЗ

25 березня вагітна жінка з Ірпеня з позитивним тестом на COVID-19 народила здорового хлопчика.

Проте на другу добу після пологів дитину віддали родичам.

Мати залишилась в боксі інфекційної лікарні.

Це підтвердив "Українській правді. Життя" головний лікар Білоцерківського пологового будинку, де відбулися пологи, Анатолій Бондар.

Залишається питання: наскільки виправданим було рішення розлучати матір та дитину?

25 березня вагітна жінка з Ірпеня позитивним тестом на COVID-19 народила здорового хлопчика.

Фото: Pexels

За словами головного лікаря, таке рішення було прийнято, бо "мати – хвора, а дитина – здорова".

"Мати знаходиться в боксі інфекційної лікарні.

Ви хочете, щоб я поклав туди дитину? Немовля обстежать на 5-7 день.

Якщо дитина не інфікована, вона залишиться здоровою. Якщо інфікована, то зможе бути з матір'ю.

Такі настанови епідеміологів та вірусологів", – сказав лікар.

На питання, якими саме настановами та протоколами керувалися в прийняті цього рішення, Анатолій Бондар відповідати відмовився.

Проте за рекомендаціями ВООЗ, жінка з підтвердженим діагнозом на COVID-19 може перебувати з дитиною в одній кімнаті, практикувати контакт шкіра до шкіри та годувати немовля грудьми, якщо має таке бажання.

Але для цього вона має дотримуватись таких правил:

стежити за респіраторною гігієною під час годування та носити маску, якщо вона є;

мити руки до та після спілкування з дитиною;

регулярна дезінфікувати поверхні до яких торкається.

Наразі бракує даних, які б чітко стверджували, чи може вагітна з коронавірусною інфекцією передати захворювання дитині.

Поки що, вірус не було знайдено у зразках грудного молока чи амніотичної рідини.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я не радить віддавати перевагу кесарському розтину, тільки тому що мати має COVID-19.

Позиція породіллі щодо рішення віддати дитину родичам – наразі невідома.

Чітких рекомендацій від Міністерства охорони здоров'я, як діяти в такій ситуації, також немає.

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