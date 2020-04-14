На що МОЗ витратить 65 млрд грн виділених на боротьбу з коронавірусом

Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд гривень буде розподілено для надання грошової допомоги та медзакупівлі.

Про те, що такий фонд створено Верховною радою, й відповідні зміни до Державного бюджету внесли 13 квітня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Глава МОЗ назвав кілька найважливіших категорій, які будуть профінансовані: Реклама: Додаткові виплати медичним працівникам та підвищення плати заробітної плати до 300%.

Придбання медичного обладнання – апарати штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, ліків, які використовуються в процесі лікування.

Виплати громадянам України, які втратили роботу через "коронакризу".

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних працівників, які загинули від COVID-19.

Поповнення резервного фонду держбюджету.

"Пропонується збільшити розмір резервного фонду на 3 млрд гривень.

З цих коштів будуть профінансовані витрати місцевих бюджетів на здійснення обсервації людей, які приїжджають із закордону", – додав міністр.

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