На що МОЗ витратить 65 млрд грн виділених на боротьбу з коронавірусом

Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд гривень буде розподілено для надання грошової допомоги та медзакупівлі.
Про те, що такий фонд створено Верховною радою, й відповідні зміни до Державного бюджету внесли 13 квітня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня.
|Міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Глава МОЗ назвав кілька найважливіших категорій, які будуть профінансовані:Реклама:
- Додаткові виплати медичним працівникам та підвищення плати заробітної плати до 300%.
- Придбання медичного обладнання – апарати штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, ліків, які використовуються в процесі лікування.
- Виплати громадянам України, які втратили роботу через "коронакризу".
- Надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних працівників, які загинули від COVID-19.
- Поповнення резервного фонду держбюджету.
Гроші на доплати лікарям вже перерахували в регіони – МОЗ
"Пропонується збільшити розмір резервного фонду на 3 млрд гривень.
З цих коштів будуть профінансовані витрати місцевих бюджетів на здійснення обсервації людей, які приїжджають із закордону", – додав міністр.
Вас також може зацікавити:
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, заходи в УкраїніРеклама:
Новий алгоритм МОЗ щодо надання допомоги при COVID-19. Що важливо знати
Діти теж можуть важко хворіти на COVID-19 – ВООЗ
"Чужих бабусь і дідусів не буває": як допомогти літнім людям під час карантину
Що треба знати про тести на коронавірус: як їх роблять, за яких умов і чи можна зробити самостійно
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.