Гроші на доплати лікарям вже перерахували в регіони – МОЗ

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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13 квітня 2020

Медичну субвенцію, із якої виділять гроші на доплати медичним працівникам, уже перерахували в регіони.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.

 Фото: EVG photos/Pexels

"На найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони. 

Хочу заспокоїти наших медичних працівників, що це питання врегульоване", – розповів Степанов.

За його словами, засідання відбудеться у середу 15 квітня. 

 

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

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