Гроші на доплати лікарям вже перерахували в регіони – МОЗ

Медичну субвенцію, із якої виділять гроші на доплати медичним працівникам, уже перерахували в регіони.
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.
|Фото: EVG photos/Pexels
"На найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони.
Хочу заспокоїти наших медичних працівників, що це питання врегульоване", – розповів Степанов.
За його словами, засідання відбудеться у середу 15 квітня.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.
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