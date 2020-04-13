Гроші на доплати лікарям вже перерахували в регіони – МОЗ

Медичну субвенцію, із якої виділять гроші на доплати медичним працівникам, уже перерахували в регіони.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 13 квітня.

Фото: EVG photos/Pexels

"На найближчому засіданні уряду будуть внесені зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони.

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Хочу заспокоїти наших медичних працівників, що це питання врегульоване", – розповів Степанов.

За його словами, засідання відбудеться у середу 15 квітня.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

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