Очільник МОЗ розповів про рівень радіації, та як вберегти себе від наслідків пожеж

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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15 квітня 2020

Радіаційної небезпеки в Житомирській, Київській областях та місті Києві наразі немає

Про це на прес-брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

 Вогонь намагалися загасити в Чорнобильській зоні відчуження з 3 квітня. 

"Радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській,  Київській областях та місті Києві – в межах норми й складає  0,11 мікрорентгена на годину. 

Ми моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних часток горіння в повітрі.

І радимо всім, особливо людям з хронічними захворюваннями, наприклад, захворюваннями легень або серцево-судинними захворюваннями не виходити на вулицю в ранковий час, коли концентрація цих часток в повітрі  найвища", радить Степанов. 

Також міністр порекомендував пити більше води та робити вологе прибирання приміщення.

Він додав, що вогонь намагалися загасити в Чорнобильській зоні відчуження з 3 квітня. 

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