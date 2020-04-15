Очільник МОЗ розповів про рівень радіації, та як вберегти себе від наслідків пожеж

Радіаційної небезпеки в Житомирській, Київській областях та місті Києві наразі немає.

Про це на прес-брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

В огонь намагалися загасити в Чорнобильській зоні відчуження з 3 квітня.

"Радіаційний фон станом на 14 квітня в Житомирській, Київській областях та місті Києві – в межах норми й складає 0,11 мікрорентгена на годину.

Ми моніторимо ситуацію і бачимо підвищення різних часток горіння в повітрі.

І радимо всім, особливо людям з хронічними захворюваннями, наприклад, захворюваннями легень або серцево-судинними захворюваннями не виходити на вулицю в ранковий час, коли концентрація цих часток в повітрі – найвища", – радить Степанов.

Також міністр порекомендував пити більше води та робити вологе прибирання приміщення.

Він додав, що вогонь намагалися загасити в Чорнобильській зоні відчуження з 3 квітня.

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