МОЗ шукає варіанти, щоб закупити саме вітчизняні апарати ШВЛ

До 2000 апаратів штучної вентиляції легень, які наявні в лікарнях першої хвилі, буде додатково закуплено ще 838.

Про це на прес-брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він не уточнив, виробництва яких країн ці апарати.

"У нас є домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів.

Це додаткові кредитні кошти. Ці перемовини вело Міністерство розвитку територій разом з Міністерством охорони здоров'я.

І на ці кошти ми додатково закупимо апарати ШВЛ", – розповів він.

До 2000 апаратів штучної вентиляції легень, які наявні в лікарнях першої хвилі, буде додатково закуплено ще 838.

Він також додав, що потрібно робити все можливе для розвитку нашого власного виробництва.

"Дійсно існує декілька виробництв, і зараз дуже терміново, в стислі терміни, ми проводимо тестування з фахівцями – анестезіологами, реаніматологами для того, щоб вони повністю відповідали нашим потребам.

Ми знайдемо варіанти, щоб закуповувати апарати ШВЛ саме українського виробництва", – каже Степанов.

Нагадаємо, що завод "Буревісник", який виробляв апарати ШВЛ, наразі знаходиться в неробочому стані.

Як раніше заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані всі цехи, на яких виробляли апарати. Частково залишилась лише конструкторська документація.

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