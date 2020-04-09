Кличко розповів, які апарати ШВЛ наявні в Києві

Станом на 9 квітня в медзакладах столиці є 390 апаратів штучної вентиляції легень.

Апарати закордонного виробництва, переважно Франції.

Про це розповів на прес-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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"Цього року за благодійні кошти в лікарні передали вже 10 апаратів.

За гроші резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ.

17 з них очікують найближчим часом", – додав він.

Віталій Кличко

На питання, чи планує Київ закупити вітчизняні ШВЛ від заводу "Буревісник", Кличко відповів, що це наразі неможливо, бо завод не працює.

"У нас є декілька апаратів "Бріз" виробництва цього заводу.

Вони вже не нові й постійно потребують ремонту.

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На заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані всі цехи, на яких виробляли продукції. Частково залишилась лише конструкторська документація", – каже Кличко.

Мер додав, що Укроборонпром, на балансі якого знаходиться цей завод, готові надати цю документацію приватним виробникам.

"На державному рівні відновити виробництво ШВЛ швидко не вдасться.

На це потрібен час, а апарати потрібні сьогодні.

Якщо проєкт з виробництва державних апаратів зрушить з місця, ми готові розглянути їхню закупівлю для міста Києва", – каже мер.

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