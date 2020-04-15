Кличко назвав установи Києва, де роблять тестування на COVID-19 методом ПЛР

Лабораторні дослідження методом ПЛР-тестування (полімеразна ланцюгова реакція) роблять в трьох установах Києва.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Віталій Кличко

Ці установи:

Олександрівська лікарня;

4 міська лікарня;

Київський лабораторний центр МОЗ України.

Мер завив, що в столиці вже зробили понад 4000 тестів.

"Ми постійно закуповуємо нові реагенти.

Виробники переважно – Китай та Південна Корея", – каже він.

Також він додав, що в Києві є ще близько тисяча ПЛР-тестів й очікують на чергову партію.

"Тестування ПЛР на COVID-19 роблять лише тим, хто має симптоми хвороби, мав контакт з хворою людиною або нещодавно повернувся з-за кордону", – каже очільник міста.

Нагадаємо, що ПЛР-тестування є найбільш точним методом діагностики коронавірусної інфекції.

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