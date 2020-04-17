У МОЗі розповіли, скільки хворих на пневмонію вже протестували на COVID-19

Понад дві з половиною тисячі пацієнтів з пневмонією перевірили на наявність коронавірусної інфекції.

Підтверджені випадки були внесені до загальної статистики захворюваності по країні.

Пацієнтів з пневмонією перевіряють на наявність коронавірусної інфекції

Про такі результати на брифінгу 17 квітня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"До нового алгоритму тестування на коронавірус увійшли всі громадяни, які хворіють на пневмонію.

За цей час було проведено 2506 тестувань хворих на пневмонію.

Всі ці випадки були включені до загальної статистики", – підтвердив очільник міністерства.

9 березня у МОЗ затвердили новий алгоритм дій лікування та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначав, що патологоанатоми будуть перевіряти зразки всіх померлих на пневмонію, щоб визначити, чи хворіли ті на коронавірус.

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