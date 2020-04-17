У МОЗі розповіли, скільки хворих на пневмонію вже протестували на COVID-19

Понад дві з половиною тисячі пацієнтів з пневмонією перевірили на наявність коронавірусної інфекції.

Підтверджені випадки були внесені до загальної статистики захворюваності по країні.

Пацієнтів з пневмонією перевіряють на наявність коронавірусної інфекції

Про такі результати на брифінгу 17 квітня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Реклама:

"До нового алгоритму тестування на коронавірус увійшли всі громадяни, які хворіють на пневмонію.

За цей час було проведено 2506 тестувань хворих на пневмонію.

Всі ці випадки були включені до загальної статистики", – підтвердив очільник міністерства.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що у всіх закладах столиці вже розпочали обов'язкове тестування хворих з різними видами пневмонії.

"Сьогодні з цим діагнозом лікують понад 400 хворих.

Загалом процедуру пройшли понад півтори тисячі пацієнтів, 300 з них виявилися хворими на коронавірус", – розповів Кличко.

Реклама:

9 березня у МОЗ затвердили новий алгоритм дій лікування та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною інфекцією.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначав, що патологоанатоми будуть перевіряти зразки всіх померлих на пневмонію, щоб визначити, чи хворіли ті на коронавірус.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.